Oranje met vier nieuwe spelers in opstelling tegen Spanje

De opstelling van het Nederlands elftal voor de oefenwedstrijd tegen Spanje is bekend, zo meldt FOX Sports. Zoals de bondscoach van tevoren aankondigde op de persconferentie, maakt doelman Marco Bizot zijn debuut in Oranje. Het duel tussen de WK-finalisten van 2010 begint om 20.45 uur in Amsterdam.

Dinsdagmiddag liet De Boer op de persconferentie weten dat Bizot onder de lat zou staan tegen Spanje, terwijl Tim Krul de voorkeur krijgt in de aanstaande wedstrijden in de Nations League tegen Bosnië-Herzegovina (zondag) en Polen (volgende week woensdag). Eerste keus Jasper Cillessen is geblesseerd. De bondscoach verklapte ook dat Denzel Dumfries wordt gespaard, omdat hij niet volledig wedstrijdfit is. De rechtsbackpositie wordt ingenomen door Hans Hateboer.

Op de linksbackpositie had De Boer de keuze uit Owen Wijndal, Daley Blind en Patrick van Aanholt. De keuze is gevallen op Wijndal, die zijn tweede interland gaat spelen. Nathan Aké en Joël Veltman completeren de defensie. Op het middenveld werd rekening gehouden met een basisplek voor Davy Klaassen, daar De Boer speeltijd voor de Ajacied aankondigde, maar het middenrif wordt gevormd door gelegenheidsaanvoerder Wijnaldum, Donny van de Beek en Frenkie de Jong.

In de voorhoede krijgt Steven Berghuis voor het eerst onder De Boer een basisplaats. De aanvaller van Feyenoord staat opgesteld als rechtsbuiten en moet voorzetten afleveren aan spits Luuk de Jong; op de linkerflank begint Memphis Depay. In totaal staan er vier nieuwe spelers in de opstelling ten opzichte van de wedstrijd tegen Italië (1-1) van vorige maand: Bizot, Veltman, Wijndal en Berghuis.

Opstelling Oranje: Bizot; Hateboer, Veltman, Aké, Wijndal; Wijnaldum, Van de Beek, F. De Jong; Berghuis, L. De Jong, Depay