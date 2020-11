Nóg grotere defensieve zorgen voor Liverpool na ‘ernstige blessure’

Liverpool dreigt verder in defensieve problemen te komen. Joe Gomez is woensdag tijdens een training van de nationale ploeg van Engeland uitgevallen. Volgens veel Engelse media is de verdediger ‘ernstig geblesseerd geraakt’, al hebben Liverpool en de Engelse voetbalbond (FA) vooralsnog geen mededelingen over de kwetsuur gedaan.

Jürgen Klopp heeft al weinig fitte verdedigers meer over, na het wegvallen van Virgil van Dijk, Fabinho en Trent Alexander-Arnold. Gomez vormde afgelopen weekeinde in de topper tegen Manchester City (1-1) het centrale duo met de inmiddels weer herstelde Joel Matip en mogelijk moet Klopp dus opnieuw puzzelen. De verwachting is dat Fabinho over anderhalve week weer kan aansluiten bij de selectie.

De veel minder ervaren Nat Phillips en Rhys Williams staan eveneens tot de beschikking van Klopp, die het nog te vroeg lijkt te vinden om beroep te doen op Sepp van den Berg. De ex-speler van PEC Zwolle speelt zijn wedstrijden voor de Onder-23 van de Merseyside-club.

Liverpool ontvangt Ajax op 1 december in het kader van de groepsfase van de Champions League. Het team van Klopp won elk van de eerste drie groepsduels en is ook in de Premier League goed van start gegaan. Met zeventien punten uit acht duels staat Liverpool op een derde plaats, met een punt minder dan koploper Leicester City.