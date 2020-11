Vertrek Hofland krijgt geen vervolg: ‘Kan hypotheek niet betalen met loyaliteit’

Fortuna Sittard stuurde woensdagochtend hoofdtrainer Kevin Hofland de laan uit vanwege de teleurstellende prestaties in de Eredivisie. In het kielzog van de coach vertrok assistent-trainer Kristof Aelbrecht bij de hekkensluiter. Technisch manager annex assistent-coach Sjors Ultee neemt voorlopig de honneurs waar, al is hij niet net als vorig seizoen van plan om voor langere tijd voor de groep te blijven staan.

"Ik vind het een afschuwelijke situatie", verwijst Ultee in gesprek met Voetbal International naar het tussentijdse ontslag van Hofland. "Het ontslag van Kevin is een heel harde klap om te verwerken, voor iedereen binnen de club. Als ik zie hoe ongelooflijk aangeslagen spelers en stafleden zijn, dan zegt dat genoeg over het draagvlak van Kevin." Hofland liet tegenover het Algemeen Dagblad al weten dat zijn band met de spelersgroep nog steeds optimaal was. Desondanks zette het Fortuna-bestuur een punt achter de samenwerking.

"Het is niet mijn besluit, ik heb vanwege mijn dubbelfunctie vanaf het begin gezegd dat ik niet wilde oordelen over de positie van Kevin", zo verduidelijkt Ultee de situatie in Sittard. "Met mij wil de club wel door. Het is zo lastig. Een trieste dag, dat is het. Toch ga ik door. Kevin steunt me daarin, dat is belangrijk. Aan de ene kant wil je luisteren naar je gevoel. Maar ik kan ook niet zomaar zeggen: 'hier is mijn contract en de groeten'. Met loyaliteit kan ik mijn hypotheek niet betalen. Ik werk nu voor mijn werkgever." Ultee is op zondag 22 november tegen Feyenoord voor het eerst de technisch eindverantwoordelijke van Fortuna.

Ultee benadrukt tevens dat hij voorlopig slechts als tussenpaus fungeert bij de Limburgse laagvlieger. Definitief doorgaan als hoofdtrainer lijkt geen optie te zijn. "Ik heb daar in ieder geval niets over gehoord", verklaart de tijdelijke opvolger van Hofland. "Tot nader order neem ik het over. Misschien duurt het een paar dagen, misschien een week, misschien wat langer. Ik zie het wel. Nu moet de knop om. Ik heb de spelers en stafleden bijeen geroepen en gezegd dat we elkaar nu zoveel mogelijk moeten steunen om deze moeilijke dagen door te komen."

Ultee is reeds genoemd bij FC Dordrecht, de club die een samenwerkingsverband heeft met Fortuna en dinsdag afscheid nam van hoofdcoach Harry van den Ham. Hij weet echter niet of de stap naar de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie wel zo'n goed idee is. "Weet ik niet, ben ik ook niet mee bezig. Voor nu richt ik me volledig op Fortuna, daarvoor heb ik ook al mijn tijd en aandacht nodig", zo besluit de interim-coach van de Limburgers.