Jasper Cillessen gaat onder het mes en staat lange tijd aan de kant

Jasper Cillessen zal enkele maanden niet inzetbaar zijn voor Valencia. De Spaanse topclub maakt woensdagmiddag melding van een operatie bij de doelman. De Oranje-international raakte afgelopen vrijdag geblesseerd op de training en moest zich derhalve afmelden bij het Nederlands elftal.

Cillessen kampt met een quadricepsblessure aan zijn rechterbovenbeen. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de ex-keeper van NEC en Ajax schade aan meerdere spiervezels heeft. Indien de Nederlander niet onder het mes zou gaan en/of niet goed zou herstellen, zou een willekeurige krachtsinspanning een volledige spierscheuring betekenen en zou hij mogelijk zelfs een streep door het seizoen kunnen zetten.

Lokale media gaan ervan uit dat Cillessen drie tot vier maanden aan de kant zal staan zodra hij donderdag is geopereerd aan de beschadigde spiervezels. Een natuurlijke herstelperiode moet er vervolgens voor zorgen dat de doelman over een paar maanden weer langzaamaan kan gaan trainen. Cillessen leek afgelopen zondag tegen Real Madrid zijn eerste minuten onder Javi Gracia te mogen maken, maar het noodlot sloeg twee dagen eerder toe en de oefenmeester deed in het met 4-1 gewonnen duel weer als vanouds beroep op Jaume Domènech.

De medische ingreep komt op een vervelend moment voor Cillessen. Bondscoach Frank de Boer zag voorlopig geen reden om de doelman niet op te roepen als hij niet voor Valencia zou keepen, maar in de laatste vier maanden voorafgaand aan het EK zou dit wel een obstakel kunnen zijn. Voor Cillessen, een van de grootverdieners van Valencia, leek een winterse transfer gezien zijn situatie in Mestalla dan ook de enige uitweg, maar in januari zal hij midden in zijn revalidatie zitten.