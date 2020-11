‘Neymar stelt één heel belangrijke voorwaarde bij nieuwe deal met PSG’

De contractonderhandelingen tussen Paris Saint-Germain en Neymar zijn in een vergevorderd stadium aanbeland, zo weet ESPN woensdag te melden. De Braziliaanse sterspeler heeft naar verluidt zijn zinnen gezet op een nieuw vijfjarig contract in het Parc des Princes. Het bedrag dat Neymar jaarlijks opstrijkt, 32 miljoen euro, blijft ongewijzigd, zo klinkt het. De huidige verbintenis van de aanvaller bij PSG loopt nog anderhalf jaar door.

De 28-jarige Neymar wil van technisch directeur Leonardo wel eerst horen wat de sportieve ambities zijn van PSG, voordat de handtekening onder de nieuwe verbintenis verschijnt. De Fransen zijn al jaren oppermachtig in eigen land, maar de grootste ambitie van eigenaar Nasser Al-Khelaïfi, het veroveren van de Champions League, is nog niet verwezenlijkt. Men haalde afgelopen seizoen wel de finale van het miljardenbal. In de finale in Lissabon werd echter verloren van Bayern München: 0-1. De band met de aanhang van PSG lijkt inmiddels een stuk beter te zijn, wat ook meespeelt in de besluitvorming van Neymar.

De in 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona overgenomen Neymar wil daarnaast de garantie hebben van Leonardo dat Kylian Mbappé aan PSG verbonden blijft. De wereldkampioen van 2018 is al geregeld in verband gebracht met een vertrek uit Parijs, met Real Madrid als belangrijkste gegadigde om de spits weg te plukken. Trainer Zinédine Zidane maakt er geen geheim van dat hij een bewonderaar is van de 38-voudig international van Frankrijk. De huidige overeenkomst van Mbappé bij PSG loopt net als in het geval van Neymar door tot de zomer van 2022.

Leonardo liet dinsdag in gesprek met PSG TV weten dat hij de onderhandelingen met Neymar en Mbappé met vertrouwen tegemoet ziet. "We beginnen op korte termijn aan de gesprekken, dat heeft zeker onze prioriteit." Dat Mbappé vaak bij Real is genoemd doet de PSG-bestuurder niet zoveel. "In Spanje zijn altijd veel geruchten. Wij praten rechtstreeks met Kylian, dat is de waarheid. De waarheid is ook dat PSG nu door een moeilijke fase gaat, maar desondanks de komende vijf jaar aan de top zal staan."