FC Utrecht ontvangt duidelijk signaal en kan naam wegstrepen

Na het vertrek van John van den Brom bij FC Utrecht zijn al verschillende mogelijke opvolgers aan bod geweest. Wim Jonk echter is niet van plan om om FC Volendam tussentijds in te ruilen voor de kans om in de Eredivisie aan de slag te gaan. De Volendam-trainer wil het driejarenplan bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie niet zomaar opgeven. "Ja, ik heb toch een contract?"

De geruchten over een mogelijke overgang naar FC Utrecht laten Jonk koud. "Ik ben er niet mee bezig", zo liet de oud-international van Oranje zaterdag weten na de 5-2 zege van FC Volendam op De Graafschap. Enkele dagen later, tijdens een digitale supportersavond, komt de 54-jarige coach met een uitgebreidere uitleg. "Het is een compliment als je naam bij andere clubs wordt genoemd. Het gaat altijd heel snel in het voetbal. Als er ergens een trainer opstapt en een andere trainer doet het goed dan word je ergens gelinkt", wordt Jonk geciteerd door NH Nieuws.

"Dat was ik als speler ook al gewend. Maar ik ben bezig met een heel mooi project bij Volendam en daar heb ik de volle aandacht voor nodig. Ik ben niet met andere dingen bezig", voegt de coach van de nummer vijf in de Keuken Kampioen Divisie daaraan toe. Jasper van Leeuwen benadrukt tegenover de regionale zender dat FC Utrecht ook nog niet officieel heeft gemeld bij FC Volendam om over een mogelijke overstap van Jonk te praten. De trainer staat sinds april 2019 voor de groep.

FC Utrecht nam vorige week vrij plotseling afscheid van Van den Brom, die koos voor het avontuur bij Racing Genk. Naast Jonk zijn ook Mark van Bommel, Henk Fraser, Fred Rutten en Frank Wormuth al genoemd in De Galgenwaard. Voorlopig nemen René Hake en Rick Kruys de honneurs waar in Utrecht. Het duo debuteerde afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Ajax (0-3 nederlaag.)