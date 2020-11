Ajax verslaat AZ in doelpuntrijk trainingsduel achter gesloten deuren

Ajax en AZ hebben woensdag een trainingsduel achter gesloten deuren gespeeld. De ontmoeting op het trainingscomplex van AZ eindigde in het voordeel van de Amsterdammers, die net als de Alkmaarders met veel jeugdige spelers aantraden: 3-4. De clubs hebben nog geen verdere uitlatingen gedaan over opstellingen of wedstrijdverloop.

Ajax kwam tot driemaal toe op voorsprong in Wijdewormer. De Amsterdamse doelpunten werden gemaakt door Sontje Hansen, Giovanni, Devyne Rensch en Enric Llansana. Namens AZ was Ferdy Druijf driemaal trefzeker. De beslissing viel in de laatste acht minuten.