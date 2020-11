Koeman onthult details van allereerste gesprek met Lionel Messi

Eén van de eerste taken van Ronald Koeman na zijn aanstelling bij Barcelona was het in gesprek gaan met Lionel Messi, die openlijk zinspeelde op een tussentijds vertrek bij Barcelona. In een interview met Sport kijkt Koeman uitgebreid terug op zijn eerste contacten met Messi. In de optiek van de voormalig bondscoach van Oranje is de Argentijnse spelmaker op 33-jarige leeftijd nog steeds van onschatbare waarde voor Barcelona.

"Ik kreeg van Barcelona gelijk te horen dat Messi niet gelukkig was", zo opent Koeman het onderhoud met de Spaanse krant. "Ik ben daarop bij hem thuis langsgegaan. Hij verklaarde waarom er zoveel onvrede was bij hem en ik hield Lionel een eerlijk verhaal voor. Ik zei tegen hem dat ik invloed kan uitoefenen op het voetballende gedeelte van Barcelona. Dus wat betreft het spelsysteem, zijn positie op het veld en zijn waarde voor het elftal. Ik kon echter niet de verstoorde relatie tussen hem en de club herstellen."

Koeman is blij dat Messi eind augustus besloot om Barcelona trouw te blijven. "Hij heeft me laten zien dat het een winnaar is die altijd de beste wil zijn. Dat is nog steeds zijn ultieme doel, ondanks de problemen die er waren met het bestuur. Barcelona was én is met Messi erbij nog steeds beter af dan zonder hem." Koeman sprak uitgebreid met Messi over de invulling van zijn rol binnen het team. "We hadden het over de manier van druk zetten op de tegenstander. Het gevoel bij Messi is altijd goed geweest, wat ik erg belangrijk vind."

Waar Messi bij Barcelona bleef, daar vertrok Luis Suárez richting Atlético Madrid. Het was voor Koeman geen gemakkelijke klus om de aanvaller te vertellen dat hij overbodig was geraakt in het Camp Nou. "Het is leuker om tegen Pedri te zeggen dat hij tegen Real Madrid speelt dan zo'n boodschap overbrengen. De club wilde echter veranderingen doorvoeren, zo werd mij verteld. Je kunt altijd de discussie aangaan, maar spelers die graag bij de club willen blijven krijgen van mij altijd voorrang."

Barcelona is de groepsfase in de Champions League gestart met drie overwinningen. Desondanks gelooft Koeman niet dat zijn elftal tot de favorieten voor de eindzege behoort. "Om de Champions League te winnen moeten we onszelf verbeteren. Bayern München ligt duidelijk voor op ons, omdat zij al langer met een vast team spelen. Voor dit seizoen wordt het dus moeilijk, maar wie weet wat de toekomst brengt", aldus de hoopvolle Koeman.