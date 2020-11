Frank de Boer haalt Ryan Gravenberch bij Oranje-selectie

Ryan Gravenberch wordt toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal, zo meldt de KNVB. De achttienjarige Ajax-middenvelder traint vandaag nog mee met Jong Oranje en sluit vervolgens donderdag aan bij de selectie van Frank de Boer. Door de entree van Gravenberch bij Oranje bestaat de selectie van de bondscoach uit 24 spelers.

Gravenberch werd aanvankelijk opgeroepen voor Jong Oranje ter voorbereiding op de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Jong Wit-Rusland (zondag 15 november) en Jong Portugal (woensdag 18 november). Hij zal vanavond nog niet bij de wedstrijdselectie van het Nederlands elftal zitten tegen Spanje. Donderdag sluit hij aan bij de ploeg van De Boer op weg naar de Nations League-duels met Bosnië & Herzegovina (zondag) en Polen van volgende week woensdag.

Frank de Boer: 'Daarin is Ryan Babel een voorbeeld'

De Boer zag de afgelopen dagen verschillende spelers afhaken. Mohamed Ihattaren kon zich niet melden vanwege ziekte, terwijl Tonny Vilhena het trainingskamp heeft verlaten naar aanleiding van een positieve coronatest. Daarnaast meldde Feyenoord-keeper Justin Bijlow zich geblesseerd af, terwijl Virgil van Dijk, Jasper Cillessen, Marten de Roon en Matthijs de Ligt door blessures niet opgeroepen kunnen worden. Steven Bergwijn heeft nog teveel last van een liesblessure en is teruggekeerd naar Tottenham Hotspur.

Gravenberch kwam vorig seizoen al regelmatig aan spelen toe in het eerste elftal van Ajax. Dit seizoen mag hij zich een vaste basisspeler noemen onder Erik ten Hag. De Boer liet afgelopen vrijdag tegenover OnsOranje al weten dat Gravenberch in beeld was bij Oranje. "Ryan Gravenberch doet het echt fantastisch, ook op internationaal niveau. Hij is zeer zeker een kandidaat waar je aan denkt als er mensen wegvallen op het middenveld."