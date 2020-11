Hofland zet vraagtekens bij ontslag na 8 duels: ‘Vinden meer mensen raar’

Kevin Hofland is niet langer hoofdtrainer van Fortuna Sittard, dat woensdagochtend per direct een punt zette achter de samenwerking. De Limburgse oefenmeester ziet zijn tussentijdse vertrek bij de hekkensluiter in de Eredivisie echter niet als een persoonlijke nederlaag. "Ik ga door de voordeur weg", zo benadrukt de bij Fortuna vertrokken Hofland.

Hofland kreeg woensdagochtend van clubeigenaar Isitan Gün te horen dat Fortuna op zoek gaat naar een andere oefenmeester. "Ik ben heel verdrietig, het doet me heel pijn dat me geen toekomst gegund is hier", verzucht de ontslagen coach in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "Anderzijds kan ik zo’n ontslag heel goed relativeren. Er is niemand dood. Voor mijn gevoel ga ik hier door de voordeur weg" Hofland promoveerde met Fortuna in 2018 naar de Eredivisie en hij wist de club in de afgelopen twee seizoenen te behouden voor het hoogste niveau.

Het besluit van Gün om na acht duels al in te grijpen zorgt voor verbazing bij Hofland, die naar eigen zeggen nog steeds een goede band had met de spelersgroep van Fortuna. "Of dat raar is? Dat vinden meer mensen, ja. Dat klopt. En persoonlijk had ook ik er nog alle vertrouwen in dat we met Fortuna snel weer zouden stijgen op de ranglijst. Want hoe groot is het verschil nou met de bovenkant van het rechterrijtje? Maar goed, ik kan er nu toch niets meer aan veranderen." De Limburgers haalden drie punten uit de eerste acht wedstrijden en de eerste zege moet nog worden geboekt. Het bestuur besloot daarop om in te grijpen, met het wegsturen van Hofland als resultaat.

Hofland denkt dat zijn uitgesproken karakter wellicht heeft meegespeeld in de besluitvorming van Gün. "Ik zeg waar het op staat, dat klopt. Maar ik weet niet of dat de reden is dat ik nu weg moet. In dat bewuste interview (na de nederlaag tegen FC Groningen haalde Hofland uit naar zijn spelers, red.) liet ik mijn emoties gaan. Puur omdat ik zo baalde van die nederlaag. Misschien dat men dat niet vindt kunnen. Nou prima." Volgens Hofland was er intern weinig ophef over zijn woede-uitbarsting na de 1-3 nederlaag tegen FC Groningen. "Wat vaststaat: mijn spelers begrepen mijn woede wél. Ze waren zelf net zo boos."

Volgens Hofland zijn de emoties tegenwoordig beter te beheersen dan in de begindagen van zijn trainersloopbaan. "Maar dat betekent niet dat ik nooit eens een discussie had met iemand. Ook met de leiding, ja. Ik vind dat het ook moet kunnen, het af en toe met elkaar oneens zijn. Ik voer zo’n discussie altijd openlijk, met wie het ook is. Maar nogmaals: of ik daarop ben afgerekend, weet ik niet", aldus de voormalig PSV-verdediger, die hoopt op een nieuwe kans in het betaald voetbal. "Ik wil dolgraag snel weer aan de slag. Ik heb immers niet voor niets mijn papieren behaald."