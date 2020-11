Depay houdt Barcelona bezig: ‘Hij lijkt meer op Suárez dan op Griezmann’

Ronald de Boer denkt dat Barcelona er goed aan doet om Memphis Depay aan te trekken. De voormalig Oranje-international verwacht dat de aanvalsleider van het Nederlands elftal goed past in het team van trainer Ronald Koeman. De Boer ziet Depay met zijn kwaliteiten meer gelijkenissen vertonen met de vertrokken Luis Suárez dan met Antoine Griezmann.

“Hij is een speler voor Barça”, reageert De Boer in gesprek met Radio Marca op de mogelijke komst van Depay. “Hij kan het verschil voor een ploeg maken zonder zelf goed te spelen. Depay is bijna honderd procent zeker. Met zijn fysieke kracht en techniek kan hij op ieder moment in de wedstrijd voor een verrassing zorgen. Als het tussen zijn oren goed zit, is hij een goede speler voor Barcelona. Hij lijkt meer op Suárez dan op Griezmann, maar hij is beter als een teamspeler.”

Afgelopen zomer was Depay dicht bij een transfer van Olympique Lyon naar Barcelona. Een overstap ketste af, maar mogelijk wagen de Catalanen in januari een nieuwe poging. Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas heeft aan RMC Sport laten weten dat er in januari niet meegewerkt zal worden aan een transfer, ondanks het feit dat Depay een aflopend contract heeft en de club daardoor een transfersom kan mislopen. Zelfs wanneer Barcelona met een transfersom op de proppen komt, zal Lyon volgens Aulas weigeren.

"Ik was in de zomer de eerste die zei dat hij niet naar Barcelona zou gaan”, aldus Aulas. “Niemand luisterde naar me tijdens de transferwindow, omdat iedereen dacht dat hij zou vertrekken. En dat gold niet alleen voor Memphis, we hebben ook Houssem Aouar en Moussa Dembélé behouden. In een jaar zonder Europees voetbal moeten we absoluut goed presteren. Dus Memphis blijft tot het einde van het seizoen."

De Boer ziet het uiteindelijk wel goedkomen met Barcelona, al zal Koeman dan wel de tijd moeten krijgen. “Barça zit in een overgangsfase”, stelt De Boer. “De spelers, fans en clubleiding moeten begrijpen dat dit tijd in beslag neemt. Ik heb veel vertrouwen in Koeman en zijn kwaliteiten als trainer. Wij Nederlanders kunnen bot uit de hoek komen, maar zijn directheid is misschien wel wat Barcelona nodig heeft."