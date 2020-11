Scherpen hoopte op vertrek Kotarski: ‘Het was voor ons beiden beter geweest’

Kjell Scherpen had graag gezien dat Dominik Kotarski dit seizoen door Ajax was verhuurd. Nu de Kroatische sluitpost gewoon op De Toekomst rondloopt komt Scherpen minder vaak in actie dan hij op voorhand hoopte. Wanneer Kotarski was vertrokken, had Scherpen alle wedstrijden in Jong Ajax kunnen spelen. Nu wisselen de twee talentvolle doelman elkaar af in de Keuken Kampioen Divisie.

In een interview met Ajax Life laat Scherpen weten dat het een situatie is waar zowel hij als Kotarski ‘mee moet dealen’. “Voor ons beiden was het beter geweest als Dominik was verhuurd, want dan hadden we allebei een heel seizoen kunnen keepen”, aldus Scherpen, die zelf niet op huurbasis mocht vertrekken. “Nee. De trainers wilden me graag een jaar echt bij de club houden, om vol te kunnen investeren. Ik heb afgelopen jaar al enorme stappen gemaakt, en van elke dag trainen op een hoog niveau word ik ook alleen maar beter. Het was dus het idee dat ik daarnaast een heel seizoen bij Jong zou keepen. Nu keep ik de helft, het is niet anders.”

Scherpen werd opgeleid bij FC Emmen en brak daar door in de hoofdmacht. In het seizoen 2018/19 speelde hij 34 wedstrijden in de Eredivisie en verdiende hij een transfer naar Ajax. In Amsterdam moet hij het doen met wedstrijden bij Jong Ajax en trainingen met de hoofdmacht. Vorig seizoen speelde hij veertien duels in de Keuken Kampioen Divisie. “Ik wist dat ik bij Ajax niet alles zou spelen vorig seizoen”, vervolgt Scherpen, die zich naar eigen zeggen ontwikkeld heeft als keeper. “Als ik kijk naar welke keeper ik was bij Emmen en hoe ik nu onder de lat sta, ervaar ik een wereld van verschil. Ik voel me veel comfortabeler op doel. Dit is dus een goede investering. Ik ben pas twintig, er valt op de trainingen nog genoeg te leren. Die wedstrijden komen wel.”

De twintigjarige sluitpost wil volgend seizoen wekelijks wedstrijden gaan spelen. “Het liefst natuurlijk bij Ajax”, zo klinkt het. “Hoe ik er dan voorsta, heeft ook met mijn ontwikkelingen dit seizoen te maken. Daar richt ik me nu op. Ik hoop dat ik mijn debuut kan maken. Bijvoorbeeld in een bekerwedstrijd. Het is aan mij de trainers te overtuigen dat ze me ook op het allerhoogste niveau met een gerust hart kunnen opstellen.” Scherpen is derde keeper bij Ajax achter eerste keus André Onana en zijn stand-in Maarten Stekelenburg.