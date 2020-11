Verandering bij Barcelona ergert De Jong niet: ‘Maar geen natuurlijke positie’

Mede door de wisselvallige seizoensstart en het gedoe rondom Lionel Messi heeft Frenkie de Jong een roerige tijd achter de rug bij Barcelona. De centrale middenvelder is daarom blij dat hij Spanje even kon verlaten voor de interlands van het Nederlands elftal. Spanje is woensdagavond de tegenstander in vriendschappelijk verband, waarna de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina (15 november) en Polen (18 november).

"De hele wereld kijkt in principe naar elke wedstrijd van Barcelona, dus er wordt altijd wat van gevonden", verklaart De Jong tegenover de NOS. "We hebben wat wisselende resultaten gehad in de competitie. In de Champions League hebben we wél alles gewonnen. Maar ik denk wel dat we op de goede weg zijn als ik het zo zie." De middenvelder vond het niet erg dat trainer Ronald Koeman hem tegen Dynamo Kiev als centrale verdediger gebruikte. "Als het team en de trainer denken dat ze me daar nodig hebben, dan kan ik daar zeker wel een keer spelen. Ik denk niet dat het mijn vaste positie is en ik heb het gevoel dat de trainers daar ook niet zo over denken. Maar als het een keer moet is het geen probleem."

Persconferentie Frank de Boer: 'Daarin is Ryan Babel een voorbeeld'

"Dat doe ik zonder morren, maar ik denk dat iedereen wel weet dat het niet mijn natuurlijke positie is", aldus De Jong, die weet dat er vanwege zijn werkgever een speciaal tintje zit aan het oefenduel van Oranje met Spanje. "Het is het land waar je voetbalt en je kent wat jongens die bij de selectie zitten. Andere jongens van de tegenstander kom je daar tegen in de competitie, dus dat maakt het natuurlijk wel extra speciaal." De Jong is benieuwd hoe Oranje het doet zonder onder meer Virgil van Dijk, Steven Bergwijn, Matthijs de Ligt en Jasper Cillessen. "Spanje is een groot voetballand, dus het is altijd interessant om je daarmee te meten. In oefenwedstrijden is dat lastig om te zien, omdat er veel wisselingen kunnen zijn."

Bondscoach Frank de Boer gaat bij Oranje uit van een 4-3-3-systeem, al maakt het De Jong niet zoveel uit in welke formatie wordt aangetreden tegen Spanje. "Dat moet je aan de trainer vragen. Ik vind het allemaal prima. Als we een goed plan hebben, en dat hebben we over het algemeen wel, moet het goedkomen." De Oranje-international begint met veel ambitie aan de drie duels van deze week. "Ik ben pas tevreden als we ze alledrie gewonnen hebben."