Willem II stuurt Liverpool-aanwinst uit 2017 naar andere kant van de wereld

Willem II neemt voorlopig afscheid van Dylan Ryan. De twintigjarige centrumverdediger wordt tot aan het einde van dit seizoen verhuurd aan Melbourne Victory, zo melden de Tilburgers woensdag via de officiële kanalen. Ryan maakte drie jaar geleden de overstap vanuit de jeugdopleiding naar Willem II, maar is er tot dusver niet in geslaagd om door te breken in het eerste elftal.

"Ik heb in tweeënhalf jaar veel bij Willem II geleerd. Bij Melbourne Victory de ervaring opdoen die ik als jonge voetballer nodig heb. Daar kijk ik erg naar uit", verklaart Ryan zijn tijdelijke vertrek bij Willem II. Bij Melbourne Victory begint de jonge verdediger in december aan het nieuwe seizoen in de Australische A-League. Daarnaast komt men uit in de AFC Champions League, de Aziatische equivalent van de Champions League. Ryan voegt zich volgende week in Qatar bij zijn nieuwe ploeggenoten.

Looking forward to seeing what Dylan can do next season! #MVFC #Since05 — Melbourne Victory (@gomvfc) November 11, 2020

"Dylan is een talentvolle en jonge verdediger", reageert hoofdtrainer Grant Brebner op de website van Melbourne Victory. "Hij heeft door zijn tijd bij Willem II en Australië Onder-23 een grote toekomst voor zich. Hij heeft daarnaast in de jeugdopleiding van Liverpool gespeeld, wat voor heel veel spelers een fantastisch vertrekpunt is. We geloven echt dat Dylan een aanwinst is voor deze selectie."

Ryan werd begin 2017 door Willem II overgenomen uit de jeugdopleiding van Liverpool. Afgelopen zomer werd zijn contract verlengd tot medio 2022, ondanks het feit dat hij geen uitzicht had op een vaste plaats in de hoofdmacht van de Tilburgers. Ryan hoopt bij Melbourne Victory, dat vorig jaar in het door de coronacrisis niet afgemaakte seizoen als één na laatste eindigde, de broodnodige ervaring te kunnen opdoen.