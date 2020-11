Koeman is onder de indruk: ‘Niemand zag zijn ontwikkeling aankomen’

Ronald Koeman mag zich later deze maand, op 27 november om precies te zijn, exact honderd dagen hoofdtrainer van Barcelona noemen. De Nederlander is over het algemeen blij met hoe het sinds zijn aanstelling is gegaan. “Ik voel me op de eerste plaats op mijn gemak. Daarnaast zijn we enkele facetten van het spel aan het veranderen, bijvoorbeeld spelen met meer intensiteit. Met veel dingen zijn we op de goede weg. Ik ben niet blij met de punten die we in de laatste competitieduels hebben laten liggen, maar dit is pas het begin. We moeten op diverse gebieden het nodige verbeteren en deze weg blijven volgen.”

Koeman is ‘over het algemeen’ blij met de selectie waar hij nu over beschikt, zo vertelt hij woensdag in een uitgebreid interview met Mundo Deportivo. “Maar er komen ook andere factoren om de hoek kijken, zoals de financiële situatie van de club. Ik werk met de spelers die ik heb, maar ik heb mijn twijfels als je aan mij zou vragen of dit de ideale selectie voor mij is. Er kunnen altijd dingen beter. Bepaalde posities zijn matig bezet en dat heeft weer met de situatie van de club te maken.” Koeman zou graag nog een centrale verdediger en een centrumaanvaller willen aantrekken. “Dat heb ik inderdaad al meerdere keren aangegeven. Als er mogelijkheden zijn, gaan we dat proberen.”

Memphis Depay zag in de voorbije transferperiode een transfer naar Barcelona spaaklopen. Het is geen geheim dat Koeman zijn landgenoot graag naar het Camp Nou wil halen, ook al is hij geen echte centrumspits. “Het is op de eerste plaats niet het moment om over spelers van andere clubs te praten. Het is een naam die vaak wordt genoemd en bij het Nederlands elftal heeft hij altijd als ‘negen’ gespeeld. Iedereen kan zijn mening vormen, maar hij speelt niet voor Barcelona en in de toekomst zien we wel.” Ook Eric Garcia is een serieuze optie om de defensie van Barcelona van een nieuwe impuls te voorzien. In de voorbije transferperiode was de komst van de ex-jeugdspeler van de Catalanen echter niet mogelijk. “Of hij in januari komt? Dat weet ik niet, dat is afhankelijk van Manchester City.”

Ronald Koeman: 'Marc-André ter Stegen is fenomenaal'

Koeman kan binnenkort in principe weer over Samuel Umtiti beschikken. De verdediger liep nog voor de komst van de Nederlander een blessure op en werkt hard aan zijn herstel. Lokale media verzekeren dat Koeman weinig toekomst in de Fransman ziet. De Nederlander kreeg de vraag of hij in Umtiti ‘een inkomende transfer’ voor nu ziet. “Dat kan zijn, maar ik denk dat hij fysiek nog tekortschiet. Hij is inmiddels weer aan het trainen, maar op sommige vlakken kan hij dat nog niet in groepsverband doen. Over een bepaalde tijd, als hij in goeden doen is, maakt hij weer deel uit van de selectie en het is een centrale verdediger. Het hangt altijd van zijn rendement en fysieke gesteldheid af of hij bruikbaar is voor ons of niet.”

Koeman blijft vertrouwen houden in een andere Fransman, Antoine Griezmann. “Hij heeft iets meer zelfvertrouwen nodig en doelpunten maken zorgt altijd voor meer zelfvertrouwen. Er kan niet gezegd worden dat hij niet werkt, hij doet altijd zijn best. Het kan zijn dat hij zich bij de nationale selectie meer op zijn gemak voelt omdat hij altijd op dezelfde positie speelt. Een voetballer die hard werkt en probeert om voor een kentering te zorgen zal bereiken wat hij wil, denk ik. Wat de beste positie voor Griezmann is bij Barcelona? Meer in het midden, als een ‘negen’ of als ‘tien’ achter een ‘negen’, of met veel vrijheid aan de rechterkant. Daar kan hij naar binnen snijden. Op die posities kan hij het elftal veel bieden.”

Ousmane Dembélé leek in de voorbije transferperiode op weg naar de uitgang, maar maakt nu juist meer speelminuten. Koeman is zeer te spreken over de aanvaller. “Op fysiek gebied heeft Dembélé stappen gezet. Hij heeft hard getraind en heeft ook extra getraind. Als hij fysiek in orde is, zijn er geen twijfels over zijn kwaliteiten. Hij was al een lange tijd fysiek niet in orde. En dan kan hij ook niet renderen. Beetje bij beetje is hij beter geworden. Dembélé is een snelle voetballer, die kan scoren, die aan beide kanten uit de voeten kan en goed in één-tegen-één-situaties is. Ik ben blij met hoe hij de laatste tijd bezig is.”

Tussen alle vedettes bij Barcelona loopt ook een voetballer rond die ondanks zijn leeftijd al flink op de deur klopt én het vertrouwen van Koeman heeft gewonnen. “Welke voetballer mij het meest heeft verrast? Vooral omdat ik hem niet goed kende, Pedri. Ik wist dat Barcelona hem van Las Palmas had overgenomen en ik had een paar beelden van hem gezien. Maar niemand zag zijn ontwikkeling aankomen of de manier waarop hij zich nu laat zien. Als je op zeventienjarige leeftijd speelt en traint met de beste spelers van Barcelona met het rendement dat hij tot dusver heeft laten zien, is dat iets om blij over te zijn.”