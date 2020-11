Vrees voor ontslag Cocu: ‘Hij heeft mij gehaald, geen idee hoe het dan gaat’

De toekomst van Phillip Cocu bij Derby County wordt omgeven door vraagtekens, wat eventueel gevolgen kan hebben voor Mike te Wierik. De centrumverdediger, door de Nederlandse manager naar de Championship-club gehaald, weet niet wat hem te wachten staat, mocht het Derby-bestuur besluiten om Cocu vanwege de slechte resultaten de laan uit te sturen.

"Ik heb ook geen idee wat ons te wachten staat, wij spelen er geen rol in", benadrukt Te Wierik woensdag in een interview met TC Tubantia. "Normaal kan ik een boek vollullen, maar nu weet ik het echt niet." In de Engelse media wordt steeds vaker gesproken over het ontslag van Cocu, die met Derby onderaan staat in het Championship. Daarnaast worden de kranten gevuld met verhalen over Khaled bin Zayed, lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi, die the Rams op korte termijn wil overnemen.

De onrust rondom Derby County is groot, al krijgen Te Wierik en zijn ploeggenoten lang niet alles mee. De mandekker merkt echter wel dat de stemming tot het nulpunt is gedaald. "We staan laatste in de competitie, dus de druk wordt groter, zeker op de trainer", verwijst hij naar de positie van Cocu. "Derby is een grote club, de verwachtingen zijn hoog en dat merk je. Cocu heeft mij gehaald. Ik heb geen idee hoe het zal gaan als hij weg moet. Of wat de eventuele nieuwe eigenaar wil. Ik hoop vooral dat we het nog om kunnen draaien." Derby County staat 24ste in de Championship, met zes punten uit elf duels.

Te Wierik moet op sportief gebied ook flink wennen. Bij FC Groningen en Heracles Almelo was hij een onbetwiste basisspeler, maar bij Derby County wordt hij nog weleens gepasseerd. Vorige week echter kreeg de 28-jarige stopper een kans tegen Bournemouth (1-1). "Ik deed het prima, gelukkig. Het deed me goed. Maar afgelopen weekeinde (tegen Barnsley, red.) zat ik weer op de bank, dat vind ik lastig", aldus Te Wierik, die het jammer vindt dat er vanwege de coronacrisis in lege stadions wordt gespeeld. "Ik relativeer dan ook weer meteen: er zijn mensen die er erg ziek van worden, dat is zoveel erger."