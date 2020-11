Nederland - Spanje: wedstrijd met grote belangen met oog op WK 2022

Het Nederlands elftal kan vanavond aan de bak. De ploeg van bondscoach Frank de Boer neemt het in de Johan Cruijff ArenA om 20.45 uur op tegen Spanje, de nummer zes van de FIFA-wereldranglijst. Voor beide landen is het een duel waarin sommige spelers gespaard gaan worden, want komend weekend en volgende week staan confrontaties in de Nations League op het programma waar meer waarde aan wordt gehecht. Toch staat er voor Nederland vanavond veel op het spel.

De Boer uitte vorige maand al zijn onvrede over een oefenwedstrijd tegen Mexico vlak voor twee duels in de Nations League. Omdat er dagen later Nations League-wedstrijden volgden tegen Bosnië & Herzegovina (0-0) en Italië (1-1) was De Boer genoodzaakt om spelers te sparen bij zijn debuut als bondscoach. Het duel met Mexico werd met 0-1 verloren en het spel was niet om over naar huis te schrijven. Het zorgde ervoor dat De Boer een valse start kende en een zware interlandperiode had. De wedstrijd tegen Italië bood echter hoop, daar het spel wat Oranje liet zien bij vlagen imponerend was. In aanloop naar het duel met Spanje ging De Boer nogmaals in op het overvolle programma. “Money rules”, zei hij treffend. Ondanks blessures en coronabesmettingen gaan de wedstrijden door en is het volgens De Boer een kwestie van tijd voordat een volgende speler zich in de lappenmand meldt.

Ongewenste oefenwedstrijd

De ingeplande oefenwedstrijden in de overvolle interlandperiodes zijn een gevolg van commerciële contracten waar de UEFA en KNVB aan vastzitten. De Telegraaf schrijft dat de Europese voetbalbond in contracten een reeks vriendschappelijke wedstrijden heeft opgenomen. Het plan was om deze duels in het voorjaar af te werken, maar door de coronacrisis werden de wedstrijden verplaatst. Alleen tegen een betaling van miljoenen euro’s zouden bonden onder deze duels uit kunnen komen. “Het gaat ten koste van de gezondheid van spelers. We praten hier al een tijdje over, volgens mij bijna tien jaar. Toen zeiden we al: we moeten om de drie weken op woensdag spelen. Dat vonden we veel. Nu doen we dat elke week. Het blijft maar doorgaan, maar we kunnen het niet tegenhouden”, aldus de Nederlandse bondscoach.

De Boer heeft het overwogen om een enorme Oranje-selectie samen te stellen, waardoor hij tegen Spanje een B-elftal op had kunnen stellen. Hij koos ervoor om 25 spelers op te roepen, maar zag ook al een aantal spelers afhaken. Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk en Jasper Cillessen ontbreken door blessures en waren al niet opgeroepen, terwijl Steven Bergwijn (liesblessure) en Tony Vilhena (corona) het trainingskamp hebben verlaten. Met oog op de aankomende duels met Bosnië & Herzegovina en Polen zullen zal Nederland vanavond niet in de sterkst mogelijke opstelling spelen. “Er zullen jongens meedoen die zondag ook tegen Bosnië en Herzegovina starten. Vijf internationals zullen negentig minuten spelen. Die starten niet tegen Bosnië. Eigenlijk is het voortdurend plannen en rekenen”, zo verklapte De Boer dinsdag tijdens een persconferentie in Zeist.

Frank de Boer: 'Daarin is Ryan Babel een voorbeeld'

Cruciale interlandperiode Oranje

De Boer speelde met de gedachte om zijn selectie uit te breiden met bijvoorbeeld spelers uit de 'categorie Wout Weghorst’, aangevuld met jeugdinternationals als Sven Botman, Mitchel Bakker en Javairo Dilrosun. “Het is wel door mijn hoofd geschoten om het zo te doen”, zo wordt De Boer geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Italië deed dat vorige maand. In hun oefenwedstrijd tegen Moldavië speelde maar één Italiaan die later in de basis stond tegen ons. Maar ik heb toch anders beslist, ook omdat we weten hoe belangrijk deze wedstrijd tegen Spanje is.” Ondanks dat het een oefenduel betreft, staat er namelijk wel degelijk iets op het spel tegen het team van bondscoach Luis Enrique. “De beste tien Europese landen worden volgende maand groepshoofd bij de WK-kwalificatieloting. We staan nu precies tiende op de lijst.”

Op 7 december vindt de loting plaats voor de WK-kwalificatie. 55 Europese landen worden onderverdeeld in zes potten, waarbij de tien hoogst geklasseerde landen op de FIFA-wereldranglijst in Pot 1 verdwijnen. Oranje staat op de tiende plaats (landen buiten Europa niet meegerekend) en voelt de hete adem van Zwitserland in de nek. Het verschil met de Zwitsers is namelijk zes punten en de loting wordt gedaan op basis van de FIFA-ranglijst van 26 november. Deze interlandperiode is derhalve cruciaal voor de komende loting voor de kwalifcatie van het WK in 2022. Als Oranje in Pot 1 terechtkomt, ontloopt het de grootste voetballanden in de WK-kwalificatie. De groepswinnaars plaatsen zich bij de WK-kwalificatie direct voor het mondiale eindtoernooi, dat in november en december 2022 wordt afgewerkt in Qatar. De nummers twee moeten zich via de play-offs zien te plaatsen, samen met twee landen uit de Nations League. Hoewel vriendschappelijke interlands minder zwaar meetellen voor de wereldranglijst dan duels in de Nations League, is een overwinning op Spanje meer dan welkom. Zwitserland kan Oranje dus nog voorbij, maar heeft deze interlandperiode wel een zwaar programma. De Zwitsers spelen tegen België (vriendschappelijk), Spanje en Oekraïne (Nations League).

Rentree Klaassen, debuut Bizot

Wie in ieder geval speeltijd gaat krijgen tegen Spanje is Davy Klaassen. De middenvelder keerde onlangs terug bij Ajax en heeft zijn goede spel in Amsterdam beloond zien worden met een uitnodiging van de bondscoach. Frenkie de Jong kijkt ernaar uit om met de Ajacied op het veld te staan. “Ik verheug me erop met hem te spelen”, zei de Barcelona-middenvelder dinsdag tijdens de persconferentie over Klaassen, die al kent vanuit hun gezamenlijke tijd bij Ajax. “Al heb ik nog niet heel veel met hem samengespeeld. In onze tijd bij Ajax was ik nog geen basisspeler. Maar Davy is een heel goede speler, altijd geweest, en wat ik nu van hem heb gezien bij Ajax, doet hij het erg goed. Het is hartstikke mooi om hem erbij te hebben.”

Tegen Spanje gaat Marco Bizot zijn debuut maken. De AZ-keeper zat al vaker bij de Oranje-selectie, maar werd door de concurrentie van een basisplaats afgehouden. Nu Cillessen afwezig is en Justin Bijlow zich geblesseerd heeft moeten afmelden, kiest De Boer voor Bizot onder de lat tegen Spanje. Norwich City-keeper Tim Krul speelt de komende wedstrijden in de Nations League. "Krul zal de andere twee wedstrijden gaan starten, normaal gesproken. Mocht er onverhoopt wat met hem gebeuren, dan heeft Bizot zijn vuurdoop in ieder geval al gehad.” Joël Drommel, die bezig is aan een goed seizoen bij FC Twente, is de derde keus. "Drommel heeft een heel goede ontwikkeling doorgemaakt. Hij draait een fantastisch seizoen. In samenspraak met keeperstrainer Patrick Lodewijks hebben we besloten Drommel mee te nemen.”

Vanuit Spanje klinkt er in aanloop naar het duel van vanavond veel respect. “De naam van het stadion vertegenwoordigt het idee van de Nederlandse school - goed voetballen - en zegt eigenlijk alles", zei Luis Enrique dinsdag tijdens het persmoment in de Johan Cruijff ArenA. “Ik heb Nederlandse coaches en collega's gehad die vrienden zijn geworden. Ik kom hier graag terug, omdat het voor goede herinneringen zorgt." Ook over de Nederlandse bondscoach is hij lovend. “Ik ben jarenlang ploeggenoot geweest van De Boer (bij Barcelona, red.) en we hebben een geweldige relatie. Zijn voetbalidee sluit aan bij dat van het Nederlandse voetbal en ik hoop dat hij na de wedstrijd tegen ons veel succes zal hebben." Net als Oranje zal ook Spanje niet in de sterkste formatie spelen. Luis Enrique heeft aangegeven dat hij gaat rouleren. Het duel begint om 20.45 uur en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa.