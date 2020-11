Barcelona maakt fout en eist 10,2 miljoen euro terug van Neymar

Barcelona en Neymar zullen waarschijnlijk weer tegenover elkaar in de rechtbank staan. El Mundo schrijft woensdag dat de club via de rechterlijke macht de terugbetaling van een bedrag van 10,2 miljoen euro eist. Na onderzoek van de Spaanse belastingdienst is gebleken dat Barcelona in het verleden bij de aanvaller minder belasting heeft ingehouden dan gebruikelijk was en derhalve meer salaris heeft uitgekeerd. Barcelona wil nu via een rechtszaak het bedrag terugvorderen.

Neymar vertrok in de zomer van 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain, maar sindsdien waren beide partijen eigenlijk voortdurend in een juridische strijd met elkaar verwikkeld. Zo kreeg de Braziliaans international enkele maanden geleden al te horen dat hij Barcelona 6,7 miljoen euro moest terugbetalen. Het geschil ging om de tekenbonus bij een contractverlenging van Neymar bij de Catalanen in 2016, een jaar voor zijn nog altijd recordtransfer naar de Parijzenaars.

Neymar meende recht te hebben op 43,65 miljoen euro als tekenpremie, nadat hij zijn contract had verlengd tot medio 2021, met een optie voor een extra jaar. Omdat hij slechts een klein deel van de verbintenis uitdiende, wilde de club niet betalen. Barcelona eiste op zijn beurt 22 miljoen euro van Neymar wegens contractbreuk. De rechter ging deels mee in de lezing van de Catalanen en veroordeelde de aanvaller tot een betaling van 6,7 miljoen.

Neymar speelde tussen 2013 en 2017 bij Barcelona. Hij vormde jarenlang een succesvolle voorhoede met Lionel Messi en Luis Suárez en was goed voor 105 doelpunten in 186 officiële wedstrijden. Na twee landstitels en winst van de Champions League en het WK voor clubteams besloot de Braziliaan om te vertrekken, daar hij niet langer in de schaduw van Messi wilde staan en een serieuze kanshebber om de Ballon d’Or te winnen. Dat laatste is sindsdien niet gelukt.

Neymar werd de voorbije jaren nog regelmatig aan een terugkeer naar Barcelona gelinkt. Met name in de zomerse transferperiode van 2019 leek de belangstelling wederzijds, maar PSG vroeg de hoofdprijs voor de dribbelaar en de Catalanen haakten af. Sindsdien stond de relatie tussen Neymar en Barcelona vanwege het juridische geschil alleen maar onder druk. De Braziliaan onderhandelt met PSG momenteel over een contract ná 30 juni 2022.