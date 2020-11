Keeperskwestie bij Oranje: ‘Courtois zou in Nederland worden afgedankt’

De positie van eerste keeper bij het Nederlands elftal ligt open, zo kan geconcludeerd worden. Marco Bizot maakt woensdag zijn debuut tegen Spanje en Tim Krul verdedigt het doel van Oranje tegen Bosnië en Herzegovina en Polen. Justin Bijlow werd na de blessure van Jasper Cillessen voor het eerst bij de definitieve selectie gehaald, maar de keeper van Feyenoord haakte ook geblesseerd af en werd vervangen door een andere debutant, Joël Drommel van FC Twente. Het houdt niet over qua keeper op het hoogste niveau..

“We hebben geen onbetwiste nummer één meer, zoals in de tijd van Edwin van der Sar”, zegt Frans Hoek, voormalig keeperstrainer van het Nederlands elftal, in gesprek met de NOS “Niemand steekt er echt bovenuit. Eigenlijk ligt de positie van keeper in Oranje gewoon open. Cillessen speelt in een topcompetitie, maar zit op de bank. Krul heeft vorig jaar fantastisch gekeept, maar speelt in Engeland niet meer op het hoogste niveau. En Marco Bizot zit met AZ tegen de Nederlandse top aan. Het is geen internationale top."

Hoek pleit ervoor om het niveau van de Nederlandse keepers grondig onder de loep te nemen. “Wat kunnen we doen om dit niet nog een keer te laten gebeuren? We moeten ons afvragen hoe het nu werkt bij clubs en de KNVB. Waarom breken er zo weinig keepers uit de eigen opleiding door? Daar zit stagnatie. Hoe worden keeperstalenten gescout en geïdentificeerd? Er moet talent zijn, maar het moet wel worden herkend.”

Oud-doelman Sander Westerveld is van mening dat er te veel op meevoetballen wordt opgeleid in Nederland. “Neem Thibaut Courtois, die iedereen zo goed vindt. Die zou in Nederland afgedankt worden, omdat hij niet kan meevoetballen. Ander voorbeeld: Tim Krul maakt tegen Mexico een heel goede redding in een één-tegen-één. Daar hoor ik niemand over. Het gaat over hoe hij uitverdedigt, dat er een bal over de zijlijn gaat.” Nederland heeft jonge keepers tot zijn beschikking. Met Bijlow is het probleem volgens Hoek niet meteen opgelost, mede door zijn blessuregevoeligheid. “Bij Cillessen weet je dat hij het naar behoren zal doen. Dat weten we bij Bijlow nog niet. Hoe gaat hij om met het spelen met wereldspelers om zich heen? Dat is nog een vraagteken."

"Bijlow is een échte keeper", zegt Kevin Moeliker, in het verleden keeperstrainer van Oranje Onder-19. “Heel goed in de één-tegen-één. Hij duikt overal voor, is nergens bang voor. Ook met de voeten is hij goed. Het talent spat ervan af. Bovendien een fijne gozer om mee te werken. Ik vind hem het verst van de jonge keepers.” Voor Westerveld blijft Cillessen op dit moment nog de beste keeper voor Oranje. “Maar Bijlow heeft de toekomst. Hij is compleet, beheerst alles, heeft een goede mentaliteit, is agressief en technisch goed. Drommel is qua stijl iets anders. Iets aanvallender en iets meer meevoetballend. Met soms wat technische fouten. Die twee zijn wel de keepers van de toekomst.”