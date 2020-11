Perez geniet van Eredivisie-uitblinker: ‘Super, dit is zoals je hem wilt zien!’

Ook Kenneth Perez heeft genoten van de wedstrijd van Oussama Tannane zondag tegen FC Emmen (3-1 winst). De analist spreekt zich in Voetbalpraat op FOX Sports lovend uit over de aanvallende middenvelder van Vitesse, die tegen Emmen twee keer scoorde. "Super, dit is zoals je hem wilt zien! Hij leek ook wat vrijer", aldus Perez.

Eerder dit seizoen was veel te doen om Tannane, die tegen ADO Den Haag scheidsrechter Richard Martens meermaals uitmaakte voor 'mafkees' en met rood van het veld werd gestuurd. Perez weet dat Tannane beter om moet leren gaan met 'stresssituaties'. "Als je voor staat lukt het allemaal wel, maar je ziet het natuurlijk pas als iemand in een stresssituatie komt, als je achter staat bijvoorbeeld. Dat is de volgende fase voor hem."

Ook Valentijn Driessen, eveneens aanwezig in het praatprogramma, is verrast over de prestatie van Tannane en van Vitesse als geheel. "Er kwam weer een of ander vreemdelingenlegioen binnen, zowel qua staf als spelers", doelt Driessen onder meer op de nieuwe trainer Thomas Letsch. "Dat je denkt: waar moet dat heen? Juist de mensen die er eigenlijk al waren, Riechedly Bazoer en Tannane, trekken de kar. En die trokken vorig jaar de kar niet, dus er is daar vorig jaar toch wel wat fout gegaan."

Perez roept in herinnering dat ook de nieuwe spelers van Vitesse veelal aanwinsten bleken. "Er zijn ook wel wat betere spelers bijgekomen, zoals die huurling van Chelsea (Armando Broja, red), die doet het goed. Je hebt scorend vermogen. En een andere speelwijze, waardoor ze stabieler lijken." Tot slot looft ook Sjoerd Mossou de werkwijze van trainer Letsch. "Het getuigt ook wel van een zekere sociale intelligentie dat die Letsch erin slaagt om die jongens Bazoer en Tananne belangrijk te maken, om ze binnenboord te houden, met alle risico's van dien. Maar hij heeft wel goed aangevoeld dat hij ze heel belangrijk moest maken, dat dat voor het elftal beter was. Dat bespeelt hij best wel slim."