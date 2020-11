Marc Overmars stelde Martin Jol teleur: ‘Waarom wil jij die gasten hebben?’

FC Twente doet het dit seizoen uitstekend in de Eredivisie. Mede dankzij drie zeges in de laatste vier competitieduels, waaronder een 2-4 overwinning op ADO Den Haag afgelopen zaterdag, is het team van Ron Jans na acht wedstrijden op een vijfde plaats terug te vinden. Koplopers Ajax en Vitesse hebben maar vier punten meer. Met acht doelpunten en vier assists is Ajax-huurling Danilo niet alleen de MVP van de Enschedeërs maar van heel de Eredivisie en dat bleef ook bij het televisieprogramma Voetbalpraat van FOX Sports niet onopgemerkt.

De goede prestaties van FC Twente verbazen Valentijn Driessen allerminst. “Ik had al veel vertrouwen in Jan Streuer”, benadrukte de chef voetbal van De Telegraaf. “Hij had bij Vitesse altijd al goed oog voor talent, vond ik. En wat ze mee hebben is dat ze via Ajax toch een aantal aardige spelers hebben gekregen. ADO wilde Danilo en Vaclav Cerny ook hebben. Martin Jol (hoofd van het technisch hart van ADO, red.) had Overmars gebeld, maar die zei: Waarom moet jij die gasten hebben? Wat ga jij die jongens bijbrengen? Waarom zullen ze bij jou beter worden?”

“Jol was natuurlijk op zijn pik getrapt”, vervolgde Driessen. “FC Twente, met Erik ten Hag op de achtergrond, heeft dat snel opgepakt en ze wél binnengehaald. Dat is natuurlijk een schot in de roos.” Kenneth Perez vindt Danilo ‘een heerlijke spits’ voor FC Twente, maar weet niet of de Braziliaan nu had mistaan in de selectie van Ajax. “Dat is niet te zeggen. Het is totaal anders om bij Ajax te voetballen dan bij FC Twente op huurbasis, waar alles mag en niks moet”, benadrukte de oud-voetballer.

Bij Ajax genoot Lassina Traoré bijvoorbeeld de voorkeur boven Danilo. “Traoré vond ik tegen FC Utrecht echt niet goed spelen in alles wat je moet doen als spits. Het kaatsen en het afgeven van de bal en dat soort dingen. Hij heeft wel drie heel belangrijke strafschoppen verdiend voor Ajax, maar Danilo is in potentie een betere kaatsen en technisch gezien een betere voetballer. Nu maakt hij ook nog eens doelpunten. Danilo doet het hartstikke goed en FC Twente doet het wat mij betreft boven verwachting.”

Danilo werd zaterdag tegen ADO de tweede speler ooit die in zijn eerste acht Eredivisie-duels voor FC Twente acht keer tot scoren kwam, na Dick van Dijk in 1967. De huurling van Ajax schoot in de Hofstad acht keer: het hoogste aantal voor een speler van FC Twente in de Eredivisie sinds Tom Boere in maart 2018. De aanvaller ondernam destijds twaalf doelpogingen tegen FC Groningen.