Telstar verkoopt liefst 22.500 kaarten maar gaat in eigen huis onderuit

De ongeslagen reeks van Telstar van de recente weken in de Keuken Kampioen Divisie is ten einde. Na een serie van drie remises en een overwinning op rij verloor het team van trainer Andries Jonker dinsdagavond met 1-2 van Go Ahead Eagles, dat aan de laatste twee duels juist maar een schamel punt had overgehouden. Door de overwinning van de Deventer bezoekers hebben beide ploegen nu evenveel punten na elf ontmoetingen: zestien.

Telstar verkocht voor aanvang van de wedstrijd tegen Go Ahead liefst 22.500 kaarten. De kaarten werden verkocht voor 1,63 euro per stuk (een verwijzing naar het oprichtingsjaar 1963), waarmee Telstar al ruim 59.000 euro ophaalde. Dat geld gaat niet richting de clubkas, maar richting Support Casper. Dat is de stichting van Feyenoord-clubarts Casper van Eijk, die onderzoek doet naar alvleesklierkanker.

?? Natascha van Grinsven, commercieel directeur van @telstar1963nv, maakt bekend dat er 22.500 virtuele kaarten zijn verkocht voor de wedstrijd Telstar - Go Ahead Eagles. Het geld gaat naar het goede doel Support Casper.



Het is de tweede keer dit seizoen dat Telstar geld inzamelt via een virtuele kaartverkoopactie. Eerder dit seizoen werden er ook al bijna 7500 kaarten voor het thuisduel met TOP Oss verkocht. Het bedrag dat daarmee werd opgehaald was bestemd voor de ernstig zieke vader van persvoorlichter Dennis Bliek. Telstar en Go Ahead Eagles verwarmden de weggebleven voetballiefhebbers dinsdagavond niet. Eén doelpoging voor beide ploegen was de magere opbrengst van de eerste 45 minuten.

Sam Hendriks ontving de bal na dik twintig minuten spelen op de rand van het zestienmetergebied en dwong Jasper Schendelaar vervolgens tot een redding. Vijf minuten voor rust kopte Glynor Plet de bal richting de rechteronderhoek, waarna Jay Gorter bekwaam redde. Elf minuten na de pauze viel de 1-0 van de thuisploeg. Na slecht uitverdedigen plaatste Plet de bal uit de draai in de verre hoek achter Gorter. De voorsprong van de Noord-Hollanders bleef echter maar twaalf minuten intact.

De voor Antoine Rabillard ingevallen Jacob Mulenga kopte de bal met zijn eerste balcontact binnen bij de tweede paal: 1-1. Het team van Van Wonderen begon iets meer druk te zetten en kreeg via Zakaria Eddahchouri al een aardige mogelijkheid. Hij kapte en schoot recht in de handen van Schendelaar. Enkele minuten was het opnieuw Mulenga die na een scrimmage in het strafschopgebied de bal bij de tweede paal binnenkopte.