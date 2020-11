Ten Hag: ‘Voor hem wordt het steeds duidelijker wat topvoetbal inhoudt’

Erik ten Hag is zeer blij met de ontwikkelingen binnen de selectie van Ajax. De oefenmeester denkt dat er 'mooie dingen' kunnen ontstaan in Amsterdam als het op deze manier doorgaat. De periode die nu voor de deur staat gaat Ten Hag gebruiken om het team verder te ontwikkelen. “We krijgen de kans op om Champions League-niveau te werken en ons te meten met sterke tegenstanders, waardoor wij ons weer kunnen verbeteren.”

“Dat is voor ons een goede voorbereiding op de januarimaand. Maar ben vooral blij met de manier waarop de selectie zich ontwikkelt”, benadrukt Ten Hag dinsdagavond via de officiële kanalen van Ajax. “We zijn met meerdere mensen die bezig die allemaal een rol spelen en belangrijk zijn geweest. We hebben niet altijd met dezelfde spelers op het veld gestaan. Ook invallers leveren hun bijdrage. Als we dat verder kunnen ontwikkelen, kunnen we iets moois realiseren dit jaar. Daar moeten we ons van bewust zijn.”

Ook is Ten Hag te spreken met de stappen die Ryan Gravenberch, Lassina Traoré en de onder vuur liggende Perr Schuurs zetten. “Ryan ontwikkelt zich mede aan de hand van Davy Klaassen, Daley Blind en Dusan Tadic. Voor hem wordt het steeds duidelijker wat topvoetbal inhoudt. Dat is minder naar jezelf kijken, maar vooral jezelf in het dienst stellen van het elftal. Hij heeft heel veel capaciteiten. Zeker in aanvallende zin. Als je jong bent, kijk je vooral daarnaar. Maar ook 'dat andere werk', gaat hij steeds beter begrijpen.”

“Dat is dus het spel in de opbouw, het dominant spelen, de verbinding leggen. Maar ook in het verdedigen; de eerste man op het middenveld zijn die de omschakeling in gang zet, die ballen gaat winnen, die intercepties heeft. Als je in een eerste elftal zit moet het jeugdige eruit, daar heeft hij grote stappen in gezet de laatste tijd.” Over de bekritiseerde Schuurs is Ten Hag ook te spreken. “Gezien het traject dat hij heeft afgelegd is het heel logisch dat hij nu nog een paar stappen moet zetten om zich op het allerhoogste niveau te kunnen etaleren. Maar dat hij de potentie heeft, dat is klip en klaar.”

“Van deze wedstrijden gaat hij leren. In de Eredivisie zie je dat hij groeiende is en die stappen gaat hij ook in de Champions League zetten.” Traoré maakt grote vorderingen in de optiek van Ten Hag. “Lassina brengt veel fysieke power, is een aanspeelpunt, houdt verdedigers bezig en we kunnen over hem doorvoetballen. In het strafschopgebied is hij meer en meer aanwezig en hij doet zijn verdedigende taken steeds beter. Daar zijn we erg tevreden over. Dat hij nog gretiger kan worden, dat is zeker, maar ook daar maakt hij mooie stappen in.”

Talenten als Brian Brobbey, Devyne Rensch en Kenneth Taylor hebben de laatste tijd mogen ruiken aan het grote werk. “Vanaf dag één in de voorbereiding hebben ze mogen rondsnuffelen bij het eerste elftal. De aanwijzing is: 'nu zijn jullie heel dichtbij'. Het moet ze motiveren om het laatste stapje ook te gaan zetten.”