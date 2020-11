Doelpunt elf, twaalf en dertien voor Elías Már Ómarsson in topvorm

Excelsior heeft dinsdagavond dankzij Elías Már Ómarsson een ruime overwinning op TOP Oss in de Keuken Kampioen Divisie geboekt. Het team van trainer Marinus Dijkhuizen won in eigen huis met 3-0 en alle doelpunten in Kralingen kwamen op naam van de IJslander, die zich nu met dertien doelpunten in zijn elf wedstrijden nog steviger op de eerste plaats van de topscorersranglijst van de Keuken Kampioen Divisie nestelt.

In de tweede minuut was het al raak. Na een corner van Julian Baas sloeg Omarsson voor de eerste keer toe. Een kleine vijf minuten later was TOP dicht bij de gelijkmaker. Jan Lammers kopte een voorzet van Giovanni Büttner maar net naast. Excelsior was behoudens de 1-0 tot weinig staat in de eerste helft. TOP kreeg via Daan Guezen een grote kans, maar doelman Alessandro Damen redde fraai. Net voor rust verzaakte Ómarsson zijn tweede goal te maken na een goede voorzet van Joël Zwarts.

Na de onderbreking kwam Excelsior feller uit de kleedkamer. Thomas Verhaar kon een strakke voorzet van Zwarts net niet binnen tikken, maar een paar minuten later was het mede door toedoen van Bo Geens wél raak voor Excelsior. De doelman stond te ver uit zijn doel, waarna Ómarsson hem makkelijk omspeelde en de bal in het lege doel schoof: 2-0.

Excelsior controleerde vervolgens de wedstrijd en Ómarsson kreeg uiteindelijk waar hij naar op zoek was. De IJslander strafte twee minuten voor tijd een fout in de Osse defensie af: 3-0. De Rotterdammers staan nu op een achtste plaats, met zeventien punten uit elf duels. TOP staat negen plaatsen lager, met slechts acht punten uit de eerste tien ontmoetingen.