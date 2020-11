Tonny Vilhena verlaat Oranje na positieve coronatest

Tonny Vilhena heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten, als gevolg van een positieve coronatest. Direct na de uitslag van de test is Vilhena terug naar huis gegaan, zo laat de KNVB dinsdagavond weten. Hij is klachtenvrij en gaat nu, volgens de RIVM-richtlijnen, in quarantaine. Vooralsnog wordt de selectie niet aangevuld, waardoor deze uit 23 spelers bestaat.

Bij ieder trainingskamp worden door de KNVB vergaande protocollen aangehouden om besmetting tegen te gaan en worden spelers en staf veelvuldig getest, zo valt op de website van de KNVB te lezen. Zo kan er bij een positieve test direct actie ondernomen worden. Betreffende speler of staflid wordt direct geïsoleerd waarmee verdere besmettingen kunnen worden voorkomen.

Afgaande op de mededeling van de KNVB is het niet uitgesloten dat er alsnog een middenvelder naar Zeist wordt gehaald. Kevin Strootman is een van de middenvelders die uit de voorselectie is afgevallen. Vilhena zat er de laatste jaren juist niet bij, maar De Boer had de vijftienvoudig international van Oranje er wel bijgenomen. Vilhena maakte in 2018 zijn laatste minuten als international: in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (2-2) viel de ex-Feyenoorder een half uur in.

Oranje speelt woensdag een oefenwedstrijd tegen Spanje. In de Johan Cruijff ArenA wordt om 20:45 afgetrapt. Zondag 15 november is Bosnië en Herzegovina te gast in Amsterdam voor een duel in de Nations League (18:00 uur). Woensdag 18 november sluit het Nederlands elftal de groepsfase van Nations League af in Chorzów, waar Polen vanaf 20:45 uur de tegenstander is.

De definitieve selectie:

Keepers: Marco Bizot (AZ), Joël Drommel (FC Twente), Tim Krul (Norwich City)

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ).

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (AZ), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Davy Klaassen (Ajax).

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ).