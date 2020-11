Brood geprikkeld na vraag over bemoeienissen: ‘Ik zat hier al op te wachten’

Ruud Brood is dinsdag gepresenteerd als de nieuwe trainer van ADO Den Haag. De opvolger van de ontslagen Aleksander Rankovic spreekt op de persconferentie zijn vertrouwen uit in de veel bekritiseerde spelersgroep waarmee hij gaat werken. Ook raakt Brood ietwat geprikkeld na een vraag over mogelijke bemoeienissen van bovenaf.

ADO Den Haag staat zestiende in de Eredivisie en wordt door critici beschouwd als een van de belangrijkste degradatiekandidaten. Brood wil echter niets weten van dat negatieve sentiment. "Als ik ook zou denken dat het hier niks is, dan zou ik hier niet zitten", vertelt hij op de persconferentie. "Ik denk dat er een behoorlijke groep staat. In die zin dat er nog genoeg uit te halen is. Natuurlijk is het perspectief lastig, maar het is heus niet zo dat het superslecht is. Als ik naar de concurrentie in de Eredivisie kijk, dan kunnen wij ons daar mee meten. Natuurlijk is het spannende uitdaging. Maar we weten wat we moeten doen."

Een van de redenen dat Rankovic werd ontslagen, was zijn slechte relatie met Martin Jol, het hoofd van het technisch hart van ADO. Rankovic trok naar de zin van Jol te veel zijn eigen plan, zo verklaart laatstgenoemde op dezelfde persconferentie. "Wij hadden doelstellingen geformuleerd, dat had met aanvallend voetbal en de ontwikkeling van de nieuwe ploeg te maken", aldus Jol. "Als dan de trainer een heel andere kant opgaat, kan dat best goed gaan, maar wij zagen te weinig perspectief. Ruud hoeft niet naar mij te luisteren, maar we wilden wel iemand hebben zich kan conformeren aan onze visie."

Martin Jol dinsdagmiddag bij de presentatie van Ruud Brood.

De situatie van Rankovic en Jol bij ADO doet journalist Yorick Hokke van De Telegraaf denken aan die van Brood bij NAC Breda. Laatstgenoemde vertrok eind 2019 bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie na een conflict met technisch directeur Tom Van Abbeele. Brood werd niet gekend bij de samenstelling van de selectie en ergerde zich bovendien groen en geel aan het feit dat Van Abbeele alleen maar jonge spelers aantrok. Brood is echter niet bang dat hem hetzelfde zal overkomen in Den Haag. "Ik zat hier al te op wachten...", reageert hij enigszins geprikkeld op de vraag van Hokke.

"Ik moet dan weer terug in de tijd en daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Er is toen genoeg gezegd over die periode bij NAC. Ik vind de situatie ook niet vergelijkbaar met hoe het hier is. Ik had in Breda meer tegenstanders. Je hebt net gehoord dat hier een traject is uitgestippeld. En ik heb overal met jonge spelers gewerkt. In Breda, bij RKC Waalwijk en FC Eindhoven. Dat kan ik dus prima. Ik snap je bruggetje wel, maar dat gaat hier niet op."

Brood gelooft dan ook dat zijn samenwerking met Jol en algemeen directeur Mohammed Handi probleemloos zal verlopen. "Ik luister naar iedereen. Er is een beleid geformuleerd waaraan ik me heb gecommitteerd. Ik heb ook wel een eigen mening, het is niet zo dat ik alleen maar luister. Maar mijn ideeën passen heel goed bij wat ADO voor ogen heeft."

Nasser El Khayati

Op de persconferentie komt ook Nasser El Khayati ter sprake. De aanvallende middenvelder is na zijn vertrek bij Qatar SC transfervrij en sprak onlangs met ADO. Zijn komst is echter onhaalbaar gebleken, zo vertelt Jol. "We hebben met hem gesproken, maar dat is onmogelijk. Daar kan een streep doorheen", aldus de ex-coach van Ajax. "Ik zal niet zeggen wat hij in Qatar verdiende, maar dat is vele malen meer dan wat wij hier kunnen betalen. Bovendien heeft El Khayati volgens mij andere ambities."