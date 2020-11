Veel onduidelijkheid over plannen met Koeman en Griezmann

Víctor Font bereidt al sinds 2013 een aanval op de voorzittersstoel van Barcelona voor. Na het vertrek van Josep Maria Bartomeu geldt de 48-jarige Catalaan als de voornaamste kandidaat om volgend jaar de nieuwe voorzitter van de Spaanse topclub te worden. Of Ronald Koeman in 2021/22 nog hoofdtrainer zal zijn, is ondanks een tweejarig contract nog altijd een groot vraagteken. Font benadrukt dat een dergelijke beslissing over de Nederlander niet aan hem is. “We zien Xavi vanwege zijn leiderschapskwaliteiten en zijn voetbalkennis als de beste persoon om dit project te leiden”, verwijst hij naar de trainer van Al-Sadd. “Van daaruit willen we de hele cluborganisatie vormgeven.”

“Of Koeman doorgaat als trainer, is niet aan mij. Die beslissing ligt in handen van het sportieve organigram van de club. We respecteren de bestuursstructuur. Aan de hand daarvan wordt besloten of Koeman doorgaat, of dat hij een andere rol binnen de club krijgt.” Om dezelfde reden wil Font, die volgens Spaanse media de beste papieren heeft om de nieuwe voorzitter te worden, ook geen uitspraken doen over het aanblijven van Antoine Griezmann. Wel lijkt hij te erkennen dat de aanvaller niet in goede vorm steekt. “Dat is ook een voorbeeld van een besluit dat ik niet zou nemen, maar het sportieve deel van het clubbestuur”, reageert de presidentskandidaat in gesprek met FCBN op de vraag of de Frans international, een aankoop van 120 miljoen euro, getransfereerd zal worden als hij de scepter zwaait.

Een algemeen advies heeft Font wel. “Je moet slecht presterende spelers verkopen, zodat je de ploeg kunt aanvullen met jonge talenten en competitief kunt blijven in LaLiga en Europa." De vraag is dus wat Barcelona nodig heeft om competitief te worden. Na het vertrek van Suárez, grotendeels om budgettaire redenen, haalde Barcelona geen centrumspits als vervanger. Niet alleen bij Griezmann blijft de grootse vorm achterwege. Ook Lionel Messi haalt nog niet zijn gebruikelijke niveau en juist degene die de Catalanen op sleeptouw nam, Ansu Fati, is voorlopig uit de roulatie.

“Nadat we Suárez verkochten, hebben we geen vervanger aangetrokken. De trainer vraagt nu om Memphis Depay, maar ik denk dat de positie van nummer negen goed moet worden ingevuld en er zijn veel mogelijke nummers negen. Een daarvan is Erling Braut Haaland, een speler die ik dolgraag zou verwelkomen bij Barcelona”, wijst hij op het toptalent van Borussia Dortmund. “Maar ik denk dat het goed is om realistische verwachtingen te scheppen. Door de pandemie zijn we in een moeilijke situatie terechtgekomen”

“We kunnen, zeker op korte termijn, niet altijd de grote aankopen doen die we zouden willen doen. Maar we kunnen de talentvolle spelers die we hebben wel verder ontwikkelen.” Barcelona heeft de eerste drie groepsduels in de Champions League gewonnen, maar in LaLiga gaat het een stuk moeizamer. Slechts drie van de eerste zeven competitieduels werden gewonnen en met elf punten uit zeven duels hebben de Catalanen als nummer zeven liefst negen punten minder dan Real Sociedad. De lijstaanvoerder uit San Sebastián heeft wel twee wedstrijden meer in de benen.