‘Ziyech liet glimpen zien van Hazard en van de genialiteit van Fàbregas’

Pat Nevin is diep onder de indruk van Hakim Ziyech. Sinds de aanvaller van Chelsea zijn basisdebuut beleefde in de Champions League-wedstrijd tegen FC Krasnodar staat hij steevast in de basiself van Frank Lampard; in vier duels als basisklant was Ziyech goed voor twee doelpunten en drie assists. Zaterdag maakte de van Ajax overgekomen zomeraanwinst grote indruk in de thuiswedstrijd tegen Sheffield United (3-0). In de Engelse pers ontving Ziyech na dat duel torenhoge cijfers en Nevin, oud-speler van Chelsea, begrijpt wel waarom.

Nevin speelde tussen 1983 en 1988 als buitenspeler voor Chelsea en schrijft wekelijks een column op de website van the Blues. Ditmaal licht hij het optreden van Ziyech uit. "De meeste mensen die Chelsea een warm hart toedragen, waren al overtuigd van Ziyech. Maar toen hij zaterdag van het veld stapte na de wedstrijd tegen Sheffield United, had hij miljoenen nieuwe fans verzameld", schrijft de Schot, die zelf 193 keer in actie kwam voor Chelsea in competitieverband. "Het was een magnifiek optreden. Hij liet glimpen zien van een Eden Hazard in zijn beste dagen en van de genialiteit van Cesc Fàbregas."

Ziyech speelde een hoofdrol bij drie doelpunten: de aanvaller fungeerde als architect van de 1-1 van Tammy Abraham en leverde de assist bij de 2-1 van Ben Chilwell en de 3-1 van Thiago Silva. Voorafgaand aan de gelijkmaker stuurde hij Mateo Kovacic vanaf de zijlijn met een dieptebal weg. Kovacic legde daarna terug naar Abraham, die afwerkte. Bij de 2-1 legde Ziyech de bal vanaf de rechterflank met een indraaiende voorzet neer bij Chilwell, die bij de tweede paal raak kopte. Dertien minuten voor tijd krulde Ziyech een vrije trap vanaf de rechterflank het strafschopgebied in; Thiago Silva stond op de juiste plaats om binnen te koppen.

"Oké, het was 'slechts tegen Sheffield', zoals sommigen zullen zeggen, en ja, het wordt moeilijker tegen Manchester City en Liverpool, maar hij heeft genoeg technische kwaliteiten om in zulke wedstrijden ook het beste van zichzelf te laten zien, denk ik. We zullen we snel genoeg achter komen", blikt Nevin vooruit. Chelsea neemt het op 2 januari in eigen huis op tegen Manchester City en treft Liverpool pas weer op 20 maart, daar beide clubs elkaar in september al troffen. "Het is opvallend hoeveel kansen we creëren en benutten sinds Ziyech zijn eerste basisplaats kreeg tegen FC Krasnodar. We hebben in vier wedstrijden een doelsaldo van 14-1!"

Het is voor tegenstanders moeilijk om Ziyech in bedwang te houden, merkt Nevin op. "Hij heeft visie, een heerlijke trap met het linkerbeen en ook zijn rechter is niet verkeerd. Hij kan doelpunten maken en creëren, maar zijn vermogen om ruimtes te herkennen en de bal er neer te leggen springt op dit moment het meest in het oog. Als je de trainer van de tegenstander bent, dan is het duidelijk wat je moet doen: de linksback moet Ziyech, hopelijk met de steun van een middenvelder, aan de zijlijn houden. Je kunt beter hebben dat hij een aardige voorzet met rechts geeft, dan zo'n messcherpe, haast onhoudbare bal met links."

"Maar er wordt al jarenlang geprobeerd om Ziyech op die manier te verdedigen en daar kan hij goed mee omgaan", voegt de oud-voetballer toe. "Als hij te nadrukkelijk wordt gedekt, trekt hij nog verder naar binnen en creëert hij ruimte voor de opkomende back. Daardoor ontstaat net zo'n groot probleem voor de tegenstander, want Reece James is waarschijnlijk de enige die kan tippen aan de passing van Ziyech. Soms kan het even duren voordat nieuwe spelers elkaar begrijpen, maar ik zie iets bijzonders opbloeien tussen Reece en Hakim. Je kunt er misschien één afstoppen, maar daarmee ontstaat ruimte voor de ander."