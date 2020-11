Tekort van Vitesse neemt in één jaar af met ruim twaalf miljoen euro

Vitesse heeft over het seizoen 2019/20 een verlies van 4,3 miljoen euro geleden, zo blijkt uit de jaarcijfers die dinsdag zijn gepubliceerd op de clubsite. Het is een flinke verbetering ten opzichte van het resultaat over het seizoen 2018/19, toen Vitesse liefst 16,5 miljoen euro verlies leed. Het tekort is in één seizoen met ruim 12 miljoen euro afgenomen. Clubeigenaar Valeri Oyf dekt de gaten in de huishouding en staat tot minstens 2022 garant, meldt Vitesse.

Dat het verlies bij Vitesse is afgenomen, komt door inkomsten uit transfers. De transferbalans is dankzij de verkoop van Vyacheslav Karavaev (circa 8 miljoen euro, Zenit St.Petersburg), Thulani Serero (1 miljoen, Al-Jazira) en Navarone Foor (5 ton, Ittihad Kalba) en het doorverkooppercentage bij Marvelous Nakamba (1,2 miljoen euro, Aston Villa) circa 7,4 miljoen euro positiever dan vorig jaar. Het bedrijfsresultaat, het bedrag overblijft wanneer de bedrijfskosten van de netto omzet afgetrokken worden, is ten opzichte van vorig jaar verbeterd met 4,8 miljoen euro.

Toch blijft er sprake van rode cijfers bij Vitesse, zoals de afgelopen jaren vaak het geval was. In de afgelopen tien jaar werd circa 150 miljoen euro verdampt. In die tijd schreef Vitesse maar één keer zwarte cijfers: in het seizoen 2017/18, toen de club deelnam aan de groepsfase van de Europa League en bovendien flinke transfersommen incasseerde voor Yuning Zhang (7,2 miljoen), Milot Rashica (7 miljoen), Ricky van Wolfswinkel (3,5 miljoen) en Marvelous Nakamba (3 miljoen). De gevolgen van de coronapandemie in het afgebroken seizoen 2019/20 bleven beperkt, mede dankzij de NOW-regeling van de overheid.

Hoe Vitesse met een absurd laag percentage balbezit toch koploper bleef

Onder de nieuwe trainer Thomas Letsch is Vitesse bezig aan een goed seizoen. Lees artikel

Vitesse schat in dat het ongeveer een miljoen euro aan inkomsten misliep door het voortijdig beëindigen van de competitie, maar dat is ook ongeveer het bedrag dat de club ontving uit de NOW-regeling. Door de coronacrisis verwacht Vitesse in het boekjaar 2020/21 een omzetverlies van vier tot zeven miljoen euro. Dat is 'fors', erkent algemeen directeur Pascal van Wijk, die in 2019 werd aangesteld als opvolger van Joost de Wit. Destijds moest hij uitleggen waarom zijn club ruim 16 miljoen euro verlies had geleden. Onder zijn leiding begon Vitesse aan een bezuinigingsoperatie, waarmee binnen drie tot vijf jaar het huishoudboekje op zijn minst in evenwicht zou moeten zijn.

"We hebben een duidelijke koers uitgestippeld. Die koers is erop gericht om beter in balans te komen. We zijn hiermee op de goede weg getuige het verbeterde operationeel bedrijfsresultaat, al zijn we er nog niet", benadrukt Van Wijk op de clubsite. "We blijven onze koers volgen. Daarbij blijven transfers een belangrijk onderdeel om financieel beter in balans te komen. Afgelopen zomer hebben we zelf geen transfersommen betaald maar staat er wel een kwalitatief sterke selectie. De spelers vertegenwoordigen het kapitaal op het veld." Vitesse staat momenteel tweede in de Eredivisie. "We hopen dat onze speelstijl en de individuele ontwikkeling van spelers ook tot uitdrukking komt in het behalen van onze sportieve ambities en in een toename van de transferwaarde."