Kuyt overgeslagen als opvolger Advocaat: ‘Feyenoord dé perfecte club voor hem’

In de optiek van Emile Schelvis hoeft Feyenoord niet ver te kijken naar een eventuele opvolger van Dick Advocaat, wiens contract in De Kuip na dit seizoen afloopt. De sportjournalist schuift Henk Fraser naar voren, de hoofdcoach van stadgenoot Sparta Rotterdam die volgens Schelvis de laatste jaren is uitgegroeid tot één van de beste trainers in de Eredivisie. De Sparta-coach heeft als speler een verleden bij Feyenoord. Tussen 1990 en 1999 stond hij onder contract in Rotterdam-Zuid.

Schelvis omschrijft Fraser als de 'ideale kandidaat' voor Feyenoord. "Veel meer dan dat Dirk Kuyt in een veel later stadium ooit nog een keer trainer van Feyenoord gaat worden", zegt hij dinsdag in de voetbaluitzending van RTV Rijnmond. "Maar voor Fraser zou Feyenoord dé perfecte club zijn. Dus heel stiekem hoop ik dat hij toch FC Utrecht nog even overslaat." Fraser is ook al genoemd bij FC Utrecht, dat John van den Brom vorige week naar Racing Genk zag vertrekken.

Advocaat na zege Feyenoord: 'Ik betaal meer belasting dan jij'

Fraser heeft volgens Schelvis op verschillende gebieden van het trainersvak een geweldige ontwikkelingd doorgemaakt. "Hij kan heel menselijk en sociaal zijn, maar als het nodig is, speelt hij het keihard. De lat ligt bij hem op een bepaalde hoogte en daar blijft hij zich aan vasthouden. Dus hij is consequent, sociaal en one of the guys tegelijkertijd." Om er gelijk aan toe te voegen: "Maar het is ook wel iemand die boven de groep staat. Dus hij heeft alle capaciteiten die je nodig hebt om in dit vak ver te komen."

Schelvis denkt daarnaast dat Fraser een ideaal uithangbord is voor Feyenoord, dat als topclub altijd volop in de belangstelling staat. "We leven in een mediacratie en als iemand je club goed kan vertegenwoordigen dan is dat Henk Fraser", vervolgt de Rotterdamse sportjournalist. "Hij is welbespraakt, altijd eerlijk, open en voelt zich nooit voor iets te groot. In de nieuwe generatie trainers is het echt een voorbeeld." Fraser, die met Sparta de dertiende plaats bezet, verlengde zijn contract bij de Kasteelheren in augustus nog tot medio 2022.