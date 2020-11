De Boer draait niet om vraag heen: ‘Hij gaat zeker spelen tegen Spanje’

Davy Klaassen zit voor het eerst sinds 2017 weer bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal en de middenvelder van Ajax kan woensdag op speeltijd rekenen in de oefeninterland tegen Spanje. Bondscoach Frank de Boer liet dat dinsdagmiddag doorschemeren op de persconferentie. Frenkie de Jong, die eveneens aanschoof voor het perspraatje, is ook complimenteus over de bij Ajax teruggekeerde Klaassen.

"Davy gaat zeker spelen", antwoordt De Boer dinsdag op de vraag van De Telegraaf-verslaggever Valentijn Driessen of de Ajacied in beeld is. "Hij gaat zeker minuten maken, ja. Morgen tegen Spanje gaat hij zeker spelen." De Oranje-bondscoach wil overigens niet zeggen of Klaassen woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA aan de aftrap verschijnt. De Boer wild sowieso de opstelling nog niet prijsgeven aan de media. De internationals van Oranje zullen daar later deze dinsdag over worden ingelicht.

De Jong kijkt ook uit naar een eventuele samenwerking met Klaassen op het middenveld van Oranje. "Ik heb niet heel veel met hem samengespeeld. Toen hij bij Ajax speelde was ik nog geen basisspeler. Maar wel een aantal keer. Maar Davy is een heel goede speler, altijd geweest ook. Van wat ik van hem gezien heb bij Ajax doet hij het heel erg goed. Het is hartstikke mooi om hem erbij te hebben." De Jong ziet wel een verschil tussen de Klaassen van 2017 en van nu. "Hij speelt nu meer controlerend. Ik ben geen trainer, maar ik denk dat hij dat allebei goed kan (verdedigend en aanvallend spelen, red.). Het is niet aan mij of hij gaat spelen, maar hij doet het zeker goed."

De Boer is overigens van plan om met Ruud van Nistelrooij te praten over een rol in de technische staf van Oranje. De huidige jeugdcoach van PSV was in het verleden al eens als assistent-bondscoach verbonden aan het Nederlands elftal. "Ik ben van plan om hem na deze interlandperiode op te zoeken. Dan wil ik een keer een training bij hem kijken en lekker op anderhalve meter afstand een babbeltje met hem te maken. Het zou mooi zijn als hij er dan vanaf maart bij kan zijn", aldus De Boer over de voormalig aanvaller van Oranje.