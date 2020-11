De Boer geniet: ‘Hij doet er alles aan om bij het EK te zijn, dat vind ik mooi’

Frank de Boer merkt bij Ryan Babel een grote motivatie om komende zomer deel te nemen aan het EK. De aanvaller van Galatasaray behoort steevast tot de selectie van Oranje en heeft ook in de Süper Lig momenteel een basisplaats. De Boer beaamt dinsdag op de persconferentie dat hij volgend jaar, bij het samenstellen van de EK-selectie, vooral zal kijken naar spelers die regelmatig voor hun club in actie komen.

Op de persconferentie voorafgaand aan het oefenduel met Spanje van woensdagavond krijgt De Boer de vraag of hij spelers die momenteel nauwelijks in actie komen in clubverband zou aanraden om in januari een transfer te maken. Internationals als Jasper Cillessen (Valencia), Nathan Aké (Manchester City), Donny van de Beek (Manchester United) en Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) staan de voorbije weken doorgaans niet in de basiself van hun clubs. "Als je naar het EK wilt, moet je een bepaald niveau laten zien en continueren", erkent De Boer. "De meeste jongens spelen wel bij hun club."

Persconferentie Frank de Boer: 'Daarin is Ryan Babel een voorbeeld'

Zonder direct 'ja' te zeggen, insinueert De Boer dat een winterse transfer voor bepaalde internationals een goed idee kan zijn. Hij verwijst naar zijn eigen transfer van Galatasaray naar Rangers FC in januari 2004, een halfjaar voor het EK. "Ik hoefde toen alleen een onkostenvergoeding bij Rangers, want ik wilde toen mijn laatste kunstje laten zien in Portugal. Dat kon niemand mij ontnemen. En dat gevoel heb ik nu bij Ryan Babel op dit moment. "Hij doet er alles aan om bij het EK te zijn. Dat vind ik zo mooi om te zien."

Babel werd in de tweede seizoenshelft van de voorbije jaargang zonder veel succes aan Ajax verhuurd. Hij keerde in de zomer terug bij Galatasaray en begon in de laatste vier competitieduels vanaf de aftrap. De Boer kan 'echt genieten' van de inzet van de 33-jarige buitenspeler. "Daar kan ik echt van genieten. Ik ben ervan overtuigd dat hij een belangrijk aandeel kan hebben. Niet alleen als speler in het veld, maar ook buiten het veld in de spelersgroep. Dat soort jongens moet je hebben. Jongens die eager zijn, die denken: ik moet en zal erbij zijn."