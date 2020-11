Frank de Boer kiest in interlands voor verschillende keepers

Marco Bizot verdedigt woensdagavond het doel van Oranje in de oefenwedstrijd tegen Spanje, bevestigt bondscoach Frank de Boer dinsdagmiddag op de persconferentie. Het betekent voor de keeper van AZ zijn debuut in Oranje. In de daaropvolgende wedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina (zondag) en Polen (volgende week woensdag) staat Tim Krul onder de lat.

Eerste keus Jasper Cillessen kampt met een spierblessure in het bovenbeen. Als vervanger werd Justin Bijlow opgeroepen, maar ook hij haakte af. Joël Drommel werd daardoor bij de selectie gehaald. "Jasper heeft een zware blessure opgelopen en is er een tijdje uit. Bijlow is op het laatste moment afgevallen. Dat is even een zure appel", beaamt De Boer. "Ik denk dat we nog steeds genoeg kwaliteiten hebben en volwaardige doelmannen op de lijst hebben."

"Marco Bizot begint morgen. Dat lijkt me ook logisch", doelt De Boer op het feit dat het gaat om een oefenwedstrijd. "Tim Krul zal de andere twee wedstrijden gaan starten, normaal gesproken." Drommel, die bezig is aan een goed seizoen bij FC Twente, is de derde keus. "Drommel heeft een heel goede ontwikkeling doorgemaakt. Hij draait een fantastisch seizoen. In samenspraak met keeperstrainer Patrick Lodewijks hebben we besloten Drommel mee te nemen", legt De Boer uit.

Niet alleen op keepersgebied kampt Oranje met personele problemen. Maandag haakte Steven Bergwijn af: de aanvaller is niet fit en vloog terug naar Engeland om zich aan te sluiten bij de selectie van Tottenham Hotspur. “Hij bleek nog te veel last te hebben. We wisten eigenlijk al dat de wedstrijd van woensdag niet haalbaar zou zijn. We dachten dat hij misschien tegen Bosnië-Herzegovina en Polen kon spelen, maar die hoop was snel vervlogen.”

Ook aanvoerder Virgil van Dijk is er niet bij. Zijn kwetsuur is ernstiger: de verdediger van Liverpool liep een ernstige knieblessure op door een charge van keeper Jordan Pickford van Everton en staat geruime tijd aan de kant. "Ik zag het live gebeuren Dan schrik je wel even", geeft De Boer toe. "Je zit binnensmonds te vloeken, of misschien niet eens binnensmonds. Je weet dat hij een heel belangrijke persoon is. Het is je aanvoerder en een belangrijke pion in het elftal." Door de afwezigheid van Van Dijk neemt Georginio Wijnaldum de aanvoerdersband over bij Oranje.