‘Wij horen tot de kleine cirkel van clubs die Ronaldo kunnen aantrekken’

Technisch directeur Leonardo nam dinsdagmiddag deel aan een vraag-en-antwoordsessie op het clubkanaal van Paris Saint-Germain. De bestuurder sprak onder meer over het mogelijke aantrekken van Cristiano Ronaldo, die in verschillende buitenlandse media in verband wordt gebracht met een voortijdig vertrek bij Juventus.

"In het hedendaagse voetbal weet je nooit wat er kan gebeuren", benadrukt Leonardo in het onderhoud met PSG TV. "Cristiano Ronaldo kan morgen opstaan en besluiten dat hij zijn loopbaan bij een andere club wil voortzetten. Welke clubs zijn in staat om hem aan te trekken? Het is een kleine cirkel van clubs en wij horen tot die cirkel." De PSG-bestuurder houdt echter wel een slag om de arm. "Het hangt vaak van de situatie af en of de mogelijkheid zich voordoet om een dergelijke speler te kopen."

Leonardo kan mede vanwege de aanhoudende coronacrisis nog niet zeggen of PSG in de transferperiode in januari zaken gaat doen. "We zullen in ieder geval zo goed mogelijk voor de dag verschijnen als de markt weer open gaat. We hebben onze prioriteiten en lijstjes, maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat er iets verrassends kan gebeuren", aldus de technisch eindverantwoordelijke van de Franse kampioen, dat na een slechte start alweer koploper is in Ligue 1.

Volgens Leonardo is er in Parijs goede hoop op het verlengen van de contracten van Neymar en Kylian Mbappé, die allebei tot 2022 vastliggen bij PSG. "We beginnen op korte termijn aan de gesprekken, dat heeft zeker onze prioriteit." Neymar zou een terugkeer bij Barcelona uit zijn hoofd hebben gezet, zo meldt TF1 dinsdag. Mbappé echter wordt regelmatig genoemd bij Real Madrid. "In Spanje zijn altijd veel geruchten", blijft Leonardo rustig onder alle verhalen. "Wij praten rechtstreeks met Kylian, dat is de waarheid. De waarheid is ook dat PSG nu door een moeilijke fase gaat, maar desondanks de komende vijf jaar aan de top zal staan."