Dinsdag, 10 November 2020

Prominente cliënt vertrekt bij Mino Raiola

Phil Neville staat op de kandidatenlijst om de ontslagen Garry Monk op te volgen bij Sheffield Wednesday. Momenteel is Neville bondscoach van de nationale vrouwenploeg van Engeland. (Sky Sports)

Dean Henderson gaat Manchester United in januari mogelijk weer op huurbasis verlaten. De tweede doelman van the Red Devils denkt elders een plek in de EK-selectie van Engeland te kunnen afdwingen. (ESPN)

Jesse Lingard breekt in onderling overleg met zaakwaarnemer Mino Raiola. De middenvelder van Manchester United wil zich voortaan volledig laten vertegenwoordigen door familieleden en andere naasten. (ESPN)

Olivier Giroud twijfelt over zijn toekomst bij Chelsea. De spits overweegt een vertrek bij the Blues, omdat hij door zijn gebrek aan speeltijd vreest voor zijn plek in de Franse selectie. (Football London)

De stormachtige ontwikkeling van Nicolò Barella is niet onopgemerkt gebleven in Europa. Manchester United, Liverpool en Atlético Madrid hebben de middenvelder van Internazionale momenteel in het vizier. (FCInterNews)