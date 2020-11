‘Tottenham wil Bale met bizar lage transfersom verlossen van Real Madrid’

Gareth Bale kan zijn verblijf bij Tottenham Hotspur verlengen, zo weet onder meer Calciomercato dinsdag te melden. Manager José Mourinho hoopt naar verluidt dat een transfersom van vijftien miljoen euro voldoende is om de aanvaller uit Wales definitief over te nemen van Real Madrid. Bale wordt tot het einde van het seizoen door the Spurs gehuurd van de Spaanse kampioen.

Bale lijkt ondanks een doorlopend contract tot medio 2022 geen toekomst te hebben bij Real. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat voorzitter Florentino Pérez akkoord gaat met een tussentijds vertrek van de Welshman, om zo te voorkomen dat hij over anderhalf jaar gratis de deur uitloopt. Bale werd in 2013 door Tottenham voor honderd miljoen euro, wat destijds een recordbedrag was, verkocht aan Real. In september keerde de huurling terug bij de club waar zijn loopbaan gestalte kreeg.

De tevens als middenvelder inzetbare Bale drukt bij Real zwaar op de begroting. In Madrid ligt zijn weeksalaris op 650.000 euro, wat neerkomt op een jaarlijks bedrag van 34 miljoen euro. Tijdens de verhuurperiode neemt Real naar verluidt wekelijks een bedrag van 415.000 euro voor zijn rekening. De moeizame relatie tussen Bale en trainer Zinédine Zidane draagt eveneens bij aan een mogelijke voortijdige beëindiging van de samenwerking tussen club en speler.

Mourinho lijkt veel meer vertrouwen te hebben in de 31-jarige Bale. De door Real verhuurde aanvaller speelt bij Tottenham overigens grotendeels vanaf de rechterflank. In onder meer de recente duels met Ludogorets (1-3) en West Bromwich Albion startte Bale aan de rechterkant van een vijfmansmiddenveld. De Londenaren bezetten na acht duels de fraaie tweede plaats in de Premier League, op slechts één punt van koploper Leicester City.