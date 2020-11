Thiago Silva onthult bijzondere verleidingstactiek van Lampard

Frank Lampard heeft er volgens Thiago Silva veel aan gedaan om de centrumverdediger afgelopen zomer naar Chelsea te halen. De manager van the Blues stuurde de van Paris Saint-Germain afkomstige routinier zelfs een foto waarop ze allebei te zien zijn voorafgaand aan een vriendschappelijke interland tussen Brazilië en Engeland in het Maracanã in 2013.

"Net voordat ik bij Chelsea zou gaan tekenen, voordat ik een definitieve keuze maakte, kreeg ik die bewuste foto per bericht opgestuurd door Lampard. Als aanvoerders schudden we elkaars handen. Dat was voor mij een grote verrassing, want die interland kon ik mij niet meer herinneren", zo onthult Silva in de Engelse media. "Ik had er geen twijfels over om door hem gecoacht te worden. Het was mooi om te horen dat hij respect heeft voor mijn loopbaan en ik hoop dat ik van grote waarde kan zijn voor Chelsea. Ik hou ervan om van gedachte te wisselen in de kleedkamer en mijn ploeggenoten te helpen."

Thiago Silva “When I was about to sign with Chelsea, when I said ok, [Lampard] sent me a message with a photo of us shaking hands as captains at the Maracanã, in the friendly between Brazil and England. It was a big surprise for me, because I didn’t remember that game. pic.twitter.com/JcPy7juh9d — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) November 10, 2020

Silva ziet duidelijk verschillen tussen de Serie A, Ligue 1 en de Premier League. "Ik heb bij AC Milan ontzettend veel geleerd, zeker in verdedigend opzicht. Met Paulo Maldini en Alessandro Nesta had ik geweldige leraren. In de Ligue 1 was het allemaal wat meer op fysiek en kracht gericht. Daar namen we vanwege de dominantie van PSG ook meer risico's, al waren we daardoor soms ook kwetsbaar. Aan de laatste twee duels in Engeland hield ik hoofdpijn over. Je moet hier steeds luchtduels uitvechten en het tempo ligt ook nog eens heel erg hoog."

"Van elke competitie leer ik wat en dat kan ik dan weer overbrengen op de jongere spelers", aldus de 36-jarige Braziliaan. "In de Premier League leer ik nog steeds en ik hoop dat ik nog lang niet ben uitgeleerd." Silva, die vaak een duo vormt met Kurt Zouma in het hart van de defensie, tekende zaterdag tegen Sheffield United (4-1) voor zijn eerste doelpunt namens de Londense club.