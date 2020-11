Ajax-aanwinst prijst ploeggenoot en wijst favoriete competitie aan

Antony voelt zich op zijn plaats bij Ajax. De Braziliaanse vleugelaanvaller heeft in zijn eerste maanden in Amsterdam een goede band opgebouwd met aanvoerder Dusan Tadic. Daarnaast heeft Antony ook veel aan de adviezen van Tottenham Hotspur-middenvelder Lucas Moura, die net als de Ajacied afkomstig is uit de jeugdopleiding van São Paulo.

De Zuid-Amerikaanse buitenspeler van Ajax geeft tegenover AS een inkijkje in de adviezen die hij ontving van Moura. "Met hem heb ik gesproken over het leven in Europa. Dat heeft me goed geholpen met mijn nieuwe leven hier." Ook bij Ajax kreeg de pas twintigjarige Antony al snel hulp aangeboden. "Nu heb ik dat met Dusan Tadic, die ik al veel langer bewonderde als speler. Dat doe ik nu nog veel meer, hij is echt een crack."

Braziliaanse Olympische ploeg ziet één van twee Ajacieden afvallen

De Ajax-aanvaller heeft zich met een spierblessure afgemeld voor de interlandperiode. Lees artikel

Antony weet dat hij naast Tadic ook altijd terecht kan bij landgenoot David Neres. "We kennen elkaar uit São Paulo en onze levensverhalen zijn vergelijkbaar. Hij heeft me enorm geholpen sinds ik hier ben. Ik weet zeker dat ik de juiste keuze heb gemaakt", aldus Antony, die een vijfjarig contract tekende in de Johan Cruijff ArenA. De aanvaller is gelukkig in Nederland, maar de Eredivisie lijkt niet zijn eindstation te zijn. LaLiga is één van zijn favoriete competities. "Het is ongelooflijk welke topspelers daar samenkomen. En ik hou erg van Spanje. Ik vind het wel lastig om te kiezen tussen Real Madrid of Barcelona. Het zijn de twee grootste clubs ter wereld en ze hebben geweldige Braziliaanse spelers rondlopen."

Voor Antony staan er overigens geen interlands op het programma. Hij meldde zich maandag af bij het Braziliaanse Olympische elftal vanwege een spierblessure, opgelopen in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (0-3) van zondag. Hij werd in De Galgenwaard vervangen door David Neres, die wél is opgeroepen voor de interlands van Brazilië Onder-23 tegen Saudi-Arabië en Egypte.