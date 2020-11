Jude Bellingham (17) krijgt ultieme beloning na sterke start bij Dortmund

Borussia Dortmund-middenvelder Jude Bellingham is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Engeland. Het zeventienjarige talent zat in eerste instantie bij de selectie van Jong Engeland. Bondscoach Gareth Southgate doet een beroep op Bellingham nu the Three Lions te maken hebben met meerdere blessuregevallen.

Southgate zag James Ward-Prowse (Southampton) geblesseerd afvallen en daar profiteert Bellingham van. De middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap van Birmingham City naar Borussia Dortmund, dat 23 miljoen euro voor hem neertelde. Bij de Duitse grootmacht scoorde hij bij zijn debuut in de DFB Pokal tegen MSV Duisburg (0-5 winst). In alle competitie kwam Bellingham tot dusver tot elf wedstrijden.

Bellingham mag nu hopen op zijn debuut in de nationale ploeg. Op donderdag 12 november staat de oefenwedstrijd tegen Ierland op het programma op Wembley. Aanstaande zondag speelt Engeland in België tegen de Rode Duivels in kader van de Nations League. Op woensdag 18 november neemt de selectie van Southgate het op eigen veld op tegen IJsland. Engeland moet het ook doen zonder Trent Alexander-Arnold. De Liverpool-back haakte geblesseerd af, maar voor hem wordt geen vervanger opgeroepen.