Robert Lewandowski gekroond tot beste speler van seizoen 2019/20

Robert Lewandowski is door de internationale website Goal.com uitgeroepen tot beste speler van seizoen 2019/20. De spits van Bayern München mag zichzelf winnaar noemen van de prestigieuze Goal 50 Award, waarin de 25 beste mannen en 25 beste vrouwen onderscheiden worden. De Pool is de opvolger van Virgil van Dijk, die vorig seizoen aan de haal ging met de trofee. Bij de vrouwen werd Oranje Leeuwin Vivianne Miedema nipt afgetroefd door de Deense speelster Pernille Harder.

Lewandowski scoorde het afgelopen seizoen liefst 55 keer in 47 duels en werd topscorer in de Bundesliga, de DFB Pokal en de Champions League. Bayern München won mede dankzij zijn verrichtingen de treble en is met zeven spelers hofleverancier in het lijstje van 25 beste mannelijke spelers ter wereld. Ook Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Manuel Neuer, Alphonso Davies en de naar Liverpool vertrokken Thiago Alcántara hebben een onderscheiding gekregen.

Op het podium wordt Lewandowski echter geflankeerd door Kevin De Bruyne en Lionel Messi. De middenvelder van Manchester City wordt geroemd om zijn vele assists in de Premier League en Messi krijgt lof toegezwaaid omdat hij de eerste speler is die in één seizoen tijd meer dan twintig keer scoorde en twintig assists gaf in LaLiga. Neymar staat op plek vier, terwijl Cristiano Ronaldo de vijfde stek heeft bemachtigd. Virgil van Dijk is op plek zeven de enige Nederlander in de lijst.

De 25 beste mannen van seizoen 2019/20:

1. Robert Lewandowski (Bayern München )

2. Kevin De Bruyne (Manchester City)

3. Lionel Messi (Barcelona)

4. Neymar (Paris Saint-Germain)

5. Cristiano Ronaldo (Juventus)

6. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

7. Virgil van Dijk (Liverpool)

8. Karim Benzema (Real Madrid)

9. Thomas Müller (Bayern München )

10. Sadio Mané (Liverpool)

11. Joshua Kimmich (Bayern München)

12. Thiago Alcántara (Bayern München, nu Liverpool)

13. Sergio Ramos (Real Madrid)

14. Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

15. Romelu Lukaku (Internazionale)

16. Serge Gnabry (Bayern München)

17. Erling Haaland (Borussia Dortmund)

18. Mohamed Salah (Liverpool)

19. Ciro Immobile (Lazio)

20. Alphonso Davies (Bayern München)

21. Manuel Neuer (Bayern München)

22. Bruno Fernandes (Manchester United)

23. Jordan Henderson (Liverpool)

24. Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

25. Paulo Dybala (Juventus)