‘Het was een rotzooitje, Ajax deed gewoon aan kapitaalvernietiging’

Pascal Heije werd in 1998 uitgeroepen tot Talent van het Jaar bij Ajax en hij maakte deel uit van de zogeheten Golden Boys-lichting in Amsterdam. Desondanks blijf een doorbraak in de hoofdmacht uit voor de middenvelder. Jaren later zoekt Heije naar de reden waarom hij destijds er niet in slaagde om voet aan de grond te krijgen in de A-selectie van de Amsterdamse club.

"Waar het voornamelijk aan lag is begeleiding. Dat blijf ik zeggen", concludeert Heije in een uitgebreid interview met Ajax Showtime. "Hans Westerhof, de hoofd jeugdopleiding, gaf ons het vertrouwen. Die gaf ons ook het contract. Maar 'daarboven' was het qua beleid gewoon slecht. Als je het nu ziet met Marc Overmars en Edwin van der Sar (directeur voetbalzaken en algemeen directeur, red.) is dat wel heel anders. Dat zie je nu terug binnen heel Ajax. In onze tijd was de begeleiding ver te zoeken. Hier heb je een contract voor vijf jaar, maar dan? Je hebt geld en een contract op zak, maar je wordt op voetballend vlak niet begeleid."

Ondanks de hooggespannen verwachtingen kwam Heije slechts tot twee optredens in Ajax 1, de inspanningen van Jan Wouters, destijds jeugdtrainer in Amsterdam, ten spijt. "Hij zou met Morten Olsen (toentertijd coach van Ajax, red.) gaan praten. Hij zei: 'Wat jij hebt laten zien is niet normaal'. Maar ik hoorde niets, ik bleef gewoon in het tweede. Wouters werd toen trainer van het eerste, maar ik speelde niet. Het was gewoon een rotzooitje. Je had zoveel contractspelers. Ook met spelers uit het buitenland die zoveel geld verdienden, als gevolg van het Bosman-arrest. Dat was gewoon kapitaalvernietiging, wat ze toen deden."

Heije constateert dat Ajax op het gebied van het begeleiden van jeugdspelers een flinke inhaalslag heeft gemaakt, wat alleen maar voordelig kan zijn op financieel gebied. "Ja, kijk naar Ryan Gravenberch. Stel dat je hem niet liet spelen, zouden clubs als Barcelona en Juventus dan ook genoemd worden?", vraagt de voormalig Ajacied zich hardop af. "Hij speelt nu een paar wedstrijden en laat zien dat hij het eerste aankan. Als je hem in het tweede zou laten spelen, was hij wellicht gedemotiveerd en wilde hij misschien weg. Dan had je nooit geweten of hij een Ajax 1-speler kon worden."

Volgens Heije is het heel belangrijk dat je bij een topclub de juiste trainer treft. "In die tijd was Morten Olsen ook hoofdtrainer. Hij kwam bijna niet op De Toekomst (trainingscomplex van Ajax, red.). Als je nu Erik ten Hag ziet, zie je hem vaak op de tribune zitten of langs de kant staan. Dat geldt ook voor Overmars en Van der Sar. Je ziet nu dat een talent als Brian Brobbey een kans krijgt. Het is niet alleen Ten Hag, maar het hele beleid. Dat is goed. Ze maken met zijn allen de beslissingen met veel spelers die op dat niveau hebben gespeeld. Dat is dan dat hele puzzelstukje", aldus Heije.