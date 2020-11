BBC-lezers zetten Hakim Ziyech op voorlopige tiende plaats

Hakim Ziyech wordt al weken bewierookt in Engeland vanwege zijn optredens in het shirt van Chelsea. De aankoop van veertig miljoen euro heeft grote indruk gemaakt sinds hij hersteld is van zijn blessure, die hem aan het begin van het seizoen aan de kant hield. Bezoekers van de BBC-website hebben de ex-Ajacied ook hoog zitten, zo blijkt uit een artikel dat is gepubliceerd door de Britse publieke omroep. Ondanks dat Ziyech in de Premier League pas vier keer in actie kwam, zien de lezers van de website hem als een van de tien beste aanvallende middenvelders en buitenspelers.

Ziyech raakte in de voorbereiding op dit seizoen geblesseerd in een oefenwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Hij moest zijn officiële debuut in de Premier League daardoor uitstellen tot 17 oktober. Hij viel toen in tegen Southampton (3-3) en vervolgens kwam hij tegen Manchester United (0-0) als invaller binnen de lijnen. In zijn eerste twee competitiewedstrijden voor the Blues kon hij nog niet van grote waarde zijn voor het team van manager Frank Lampard, maar dat veranderde tegen Burnley. Op 31 oktober bekroonde hij zijn basisdebuut in de competitie met een doelpunt tegen Burnley (0-3 winst). Afgelopen zaterdag maakte hij grote indruk met zijn spel en twee assists tegen Sheffield United (4-1 winst).

De top tien aanvallende middenvelders en buitenspelers zoals beoordeeld door de bezoekers van de website van de BBC.

In de Engelse media wordt lovend over Ziyech geschreven, terwijl ook de analisten hem prijzen in de voetbalpraatprogramma's. De bezoekers van de website van de BBC zijn eveneens over de Marokkaans international te spreken. Ziyech is door de lezers met een gemiddelde van een 6.75 beoordeeld, waardoor hij op de tiende plaats staat in de top tien van beste aanvallende middenvelders annex buitenspelers. Met vier doelpunten en vijf assists wordt de lijst aangevoerd door Jack Grealish (7.25) van Aston Villa. Heung-Min Son van Tottenham Hotspur (7.04) staat op de tweede plaats, gevolgd door James Rodriguez (6.95) van Everton.

Ziyech deed ook in de Champions League al van zich spreken namens Chelsea. Op bezoek bij het Russische FK Krasnodar (0-4 winst) scoorde hij op aangeven van Timo Werner. Na afloop van het duel met Sheffield United liet Ziyech weten hoe het komt dat hij zo goed van start is gegaan bij zijn nieuwe club. "Ik voel me lekker in dit team en met deze spelers. Ik voel me hier echt op mijn gemak en denk dat dat de reden is", zei de ex-speler van onder meer sc Heerenveen en FC Twente in de Engelse media.

De bezoekers van de BBC-website stelden ook een top tien samen van de beste Premier League-spelers. Tot dusver maakt Southampton-aanvaller Danny Ings de beste indruk. De spits was in zeven competitiewedstrijden goed voor vijf doelpunten en twee assists en is beoordeel met een gemiddeld van 7.76. Hij wordt gevolgd door Leicester City-spits Jamie Vardy (7.45) en West Ham United-aanvaller Michail Antonio (7.42).