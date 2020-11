Dramatische start zorgt voor trainersontslag in Keuken Kampioen Divisie

FC Dordrecht neemt per direct afscheid van hoofdtrainer Harry van den Ham, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie dinsdagochtend wereldkundig. Hiermee komt een einde aan het derde dienstverband van de ervaren coach bij de Schapenkoppen. Assistent-trainer Ben Kinds zal voorlopig de honneurs waarnemen bij de A-selectie van FC Dordrecht, dat momenteel hekkensluiter is. Maandagavond zat Van den Ham voor het laatst op de bank, tijdens de 5-1 nederlaag tegen FC Eindhoven.

De clubleiding van FC Dordrecht komt na elf competitieduels tot de conclusie dat een verdere samenwerking met Van den Ham niet langer wenselijk is. "De omstandigheden hebben ook niet echt meegezeten, maar op deze manier verder gaan bood ons inziens te weinig perspectief. Natuurlijk is het nooit leuk om een dergelijk besluit te moeten nemen. We zijn samen aan het seizoen begonnen met de bedoeling er iets moois van te maken. Harry heeft zelf een grote inbreng gehad in de samenstelling van de selectie en zag potentie in zijn spelersgroep. Om welke reden dan ook, het komt er niet uit. Dan komt het moment dat je een beslissing moet nemen", zo verklaart algemeen directeur Hans de Zeeuw in een persverklaring.

Van den Ham was sinds februari van dit jaar de hoofdcoach van FC Dordrecht, dat destijds Claudio Braga ontsloeg vanwege de tegenvallende resultaten. De Dordtenaren kenden een dramatische start van deze jaargang. De club staat na elf duels in de Keuken Kampioen Divisie onderaan, met slechts vijf punten. Daarnaast wist FC Dordrecht pas 8 keer te scoren en werden al 33 treffers geïncasseerd. Over de opvolging van Van den Ham kan het bestuur nog geen mededelingen doen.

