Neymar krijgt straf opgelegd na doorgeven telefoonnummer ploeggenoot

Neymar heeft een video opgenomen waarin de aanvaller van Paris Saint-Germain lachend aangeeft dat hij tijdelijk een verbod heeft op Twitch, een streamingsdienst waarbij computerspellen de boventoon voeren. De sterspeler van PSG geeft Richarlison, ploeggenoot bij de Braziliaanse nationale ploeg, de schuld. Neymar zou onder meer door het doorgeven van het telefoonnummer van de vleugelaanvaller van Everton de regels van Twitch hebben overtreden, zo klinkt het in de buitenlandse media.

"Hallo iedereen, ik heb een verbod ontvangen op het gebruiken van Twitch", zo opent Neymar de videoboodschap in zijn Instagram Stories. "Ik denk dat het om een verbod van in totaal zeven dagen gaat. En dat komt allemaal door de duif (Richarlison, red.)," In de video, opgenomen in de Braziliaanse kleedkamer, wijst Neymar al schaterlachend naar Richarlison, die daarna even in beeld komt. De Twitch-pagina van Neymar is inderdaad niet te bezoeken momenteel. 'Onze excuses, maar deze content is niet beschikbaar. Of je moet wellicht over een tijdmachine beschikken', zo valt te lezen. Men is in voorbereiding op de WK-kwalificatieduels met Venezuela (14 november) en Uruguay (18 november).

Neymar is sinds oktober een fervent gebruiker van enkele computerspellen op Twitch en de PSG-aanvaller speelt voornamelijk met zijn vrienden. Hij heeft inmiddels 110.000 volgers bij de streamingsdienst. Twitch heeft naast Neymar de laatste dagen behoorlijk veel tijdelijke bans opgelegd, voornamelijk vanwege het onrechtmatig gebruik van muziek tijdens het streamen van filmpjes.