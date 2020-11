‘Barcelona kent groot dilemma met man die voor ‘tactische wanorde’ zorgt’

De huidige situatie van Ousmane Dembélé zorgt voor een groot dilemma bij Barcelona, zo schrijft Sport dinsdagochtend. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de 23-jarige Franse aanvaller in januari verkocht zou worden, mede door zijn over anderhalf jaar aflopende contract. De blessure van Ansu Fati, die de komende vier maanden aan de kant staat met een knieblessure, zorgt er mogelijk voor dat de plannen van Barcelona veranderen.

Het leek er afgelopen zomer al op dat Dembélé Barcelona zou verlaten. De Catalanen waren dicht bij een akkoord met Manchester United over een huurdeal met verplichte optie tot koop. Met het vertrek van Dembélé had in de slotdagen van de transferwindow nog de komst van Memphis Depay gerealiseerd kunnen worden, maar de Fransman weigerde de overstap naar Engeland te maken. Desondanks bleef Barcelona voornemens om Dembélé in de winterse transferwindow te verkopen, voornamelijk omdat dit een ‘flinke financiële injectie’ kan opleveren.

Er is echter nog een belangrijke motivatie voor de relatieve haast van Barcelona om Dembélé van de hand te doen: diens in 2022 aflopende contract. De aanvaller maakt voorlopig geen aanstalten om die verbintenis te gaan verlengen, waardoor de Catalanen in januari met een dilemma komen te zitten. Door de blessures van Fati en Philippe Coutinho moet Koeman momenteel een beroep doen op Dembélé en de technische leiding van Barcelona ziet op zich wel potentie, maar er bestaat wel een probleem.

Volgens Sport bleek dat andermaal tijdens de met 5-2 gewonnen wedstrijd tegen Real Betis van afgelopen zaterdag, waarin hij een doelpunt voor zijn rekening nam. Dembélé zorgt met de ‘anarchie in zijn spel’ voor ‘tactische wanorde’ bij Barcelona, waardoor bijvoorbeeld rechtsback Sergi Roberto in verdedigend opzicht geen hulp krijgt van de vleugelaanvaller. Dat zorgt ervoor dat de Catalanen van plan zijn om in januari eventueel mee te werken aan een ‘simpele transfer’, wat normaal gezien betekent dat een geïnteresseerde club met een geldbedrag op de proppen moet komen.

Barcelona wil koste wat het kost voorkomen dat Dembélé over anderhalf jaar transfervrij de deur uitloopt. In de zomer van 2017 werd er namelijk totaal 130 miljoen euro overgemaakt naar Borussia Dortmund voor de 21-voudig Frans international. Sport waarschuwt tegelijkertijd dat Dembélé ook zelf nog moet instemmen met een vertrek, iets dat hij in de afgelopen transferwindow dus niet deed. De aanvaller speelde dit seizoen voorlopig acht officiële wedstrijden, waarin hij drie doelpunten en een assist verzorgde.