Koeman dreigt Depay tóch mis te lopen

In navolging van Brentford heeft ook Southampton een oogje op Husein Balic. De aanvaller van LASK staat bekend om zijn snelheid: hij haalde ooit een topsnelheid van 39 kilometer per uur. (Daily Mail)

Voor Renato Sanches ligt mogelijk een herkansing in de Premier League in het verschiet. De middenvelder van Lille OSC faalde bij Swansea City, maar kan nu naar Wolverhampton Wanderers. (Calciomercato)

David Alaba en Bayern München hebben nog altijd geen overeenstemming bereikt over een nieuw contract. De Oostenrijkse verdediger annex middenvelder kan zijn aflopende verbintenis verlengen tegen een jaarsalaris van negentien miljoen euro. (Sport1)

Napoli ziet de komst van Christian Eriksen in januari wel zitten. Het is denkbaar dat de middenvelder wordt geruild met Arek Milik, die dan naar Internazionale zou vertrekken. (Diverse Italiaanse media)