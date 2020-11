Wijnaldum op bijzondere manier naar Nederland: ‘Niet leuk, wel noodzakelijk’

De aanhoudende coronacrisis zorgt ervoor dat clubs extra zuinig omgaan met hun spelers. In dat kader reisde Georgino Wijnaldum bijvoorbeeld per privéjet van Liverpool naar Nederland voor de aankomende interlands van Oranje. Volgens de middenvelder van the Reds, die woensdag zijn dertigste verjaardag viert, is hij met deze manier van reizen bepaald niet uniek.

"Heel veel spelers ­reizen nu op deze manier", verklaart Wijnaldum vanuit het trainingskamp van Oranje in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Zo kom je nog minder met mensen in aanraking en is de kans op een besmetting kleiner. Liverpool raadt het de spelers ook aan om zo te reizen. Sterker nog, ze nemen de kosten op zich. En in Zeist wil de KNVB ten koste van alles voor­komen dat een speler hier besmet raakt. Die maatregelen zijn misschien niet altijd leuk voor de spelers, maar het is wel noodzakelijk."

Wijnaldum is een stuk minder openhartig over zijn toekomst op clubniveau. "Daar kan ik niets over zeggen", verwijst de middenvelder naar zijn aflopende contract bij Liverpool. "Stel die vragen maar aan Liverpool. Geven die ook geen antwoord? Ik kan er niets over kwijt, ook niet of er tussen mij en Liverpool wel of niet wordt gesproken over een nieuw contract. Sorry," Wijnaldum leek aan het begin van de zomer een nieuw meerjarig contract te tekenen op Anfield. Enige tijd later verschenen berichten in de Engelse media dat er tóch geen akkoord kon worden bereikt met het Liverpool-bestuur.

Voor Wijnaldum was het even wennen dat hij Virgil van Dijk niet tegenkwam bij het Nederlands elftal. "Ik spreek hem vaak, maar eigenlijk nooit over voetbal", benadrukt de Oranje-international. "Wel over het leven. Dus ook niet of hij het EK wel of niet haalt. Hij moet gewoon revalideren en er zijn voor zijn ­familie. En als God het wil, is hij er bij komende zomer." Ondanks de zware knieblessure is de band met Van Dijk nog steeds hecht. "Ja, hij is ook nu nog betrokken bij het team, al is hij hier fysiek niet. Wie er nu dominant zijn in de groep? ­Memphis Depay, Daley Blind, Marten de Roon. Ikzelf? Ik ook wel ja. Je moet gewoon kunnen zeggen wat je denkt", aldus Wijnaldum.