Daryl Janmaat staat met ‘proefperiode’ voor terugkeer in Eredivisie

Daryl Janmaat gaat zich komende vrijdag bij ADO Den Haag melden, zo weet Feyenoord Transfermarkt te melden. De 31-jarige vleugelverdediger zit zonder club, nadat hij vorige maand zijn contract bij Watford besloot in te leveren. Bij ADO krijgt Janmaat de kans om voorlopig mee te trainen en als hij fit genoeg bevonden wordt, ligt er voor hem een contract klaar in de Hofstad.

Watford maakte een maand geleden wereldkundig dat Janmaat per direct zou vertrekken, ondanks dat zijn contract nog tot het einde van het seizoen doorliep. Daarna was het relatief stil rond de 34-voudig Oranje-international, die het afgelopen jaar met een knieblessure kampte. Zijn naam werd in de tussentijd wel gelinkt aan Feyenoord, maar een terugkeer in Rotterdam is niet aan de orde geweest. Janmaat lijkt nu dus wél te gaan terugkeren bij ADO, waar hij eerder tussen 2004 en 2008 actief was, zijn debuut in het betaald voetbal maakte, 27 wedstrijden in de hoofdmacht speelde en een transfer naar sc Heerenveen verdiende.

Janmaat staat komende vrijdag voor het eerst op het trainingsveld bij ADO. Als hij fit genoeg bevonden wordt en ‘alles bevalt’, ligt er daadwerkelijk een contract klaar voor hem in Den Haag. Het zou betekenen dat Janmaat na ruim zes jaar terugkeert in de Eredivisie, die hij in 2014 verliet door Feyenoord te verruilen voor Newcastle United. Hij maakte in de zomer van 2016 de overstap van the Magpies naar Watford, dat afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerde. Janmaat speelde de afgelopen jaren 145 wedstrijden in de Premier League.

In het programma Peptalk van Ziggo Sport zinspeelde Janmaat maandagavond al op een terugkeer op de Nederlandse velden. “Ik heb geen haast, wil me goed oriënteren. Ik weet dat ik, zeker voor elke Nederlandse club, een meerwaarde kan zijn”, gaf de vleugelverdediger te kennen. “Ik zit nu bij mijn familie en het lijkt me fantastisch om in de buurt van huis te spelen, maar dan moet er ook een optie komen. Iets wat ik echt wil. Er zijn niet heel veel clubs in Nederland waar ik zelf heen wil, ik ben wel kritisch.”

Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, liet eerder al weten dat de komst van Janmaat niet aan de orde was. “Dat snap ik ook heel goed. Ik heb in het verleden een aantal keren aangegeven dat ik ervoor open stond. Op een gegeven moment moet je verder. Ik ga ook niet slijmen. Dan moet het ook van beide kanten komen. Ze hebben daar twee jonge jongens lopen, dan is het niet het moment en heb ik daar gewoon een heel mooie tijd gehad en herinnering aan overgehouden.”