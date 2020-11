UEFA verbiedt Nederlands elftal om speciaal wedstrijdshirt te dragen

Het Nederlands elftal heeft geen toestemming gekregen van de UEFA om woensdag in de oefeninterland tegen Spanje een speciaal wedstrijdshirt te dragen, zo meldt het Algemeen Dagblad. De KNVB wilde de spelers van Oranje een speciaal ontworpen tenue laten dragen met daarop de tekst '#OneLove', een campagneboodschap tegen discriminatie en racisme. Daar steekt de UEFA dus een stokje voor.

De Europese voetbalbond staat niet toe dat er een boodschap staat op het shirt van een nationaal elftal. De KNVB heeft de plannen vervolgens razendsnel gewijzigd: de Oranje-spelers zullen nu in een speciaal shirt met daarop diezelfde boodschap de warming-up uitvoeren. "OneLove is de naam van de campagne waarmee de KNVB, samen met de overheid, racisme en discriminatie een halt wil toeroepen", aldus de voetbalbond. "Samen met meer dan zestig partners uit de voetbalwereld spreekt de KNVB zich uit vóór verbinding en tégen discriminatie, in welke vorm dan ook."

De campagne OneLove is opgestart naar aanleiding van het racisme-incident rond Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira vorig jaar in het stadion van FC Den Bosch. Vlak daarna kwam het Nederlands elftal bij elkaar en spraken toenmalig bondscoach Ronald Koeman en middenvelder Georginio Wijnaldum zich in felle bewoordingen uit over de situatie. Een paar dagen later maakten Frenkie de Jong en Wijnaldum bij het vieren van een doelpunt tegen Estland een statement tegen racisme en discriminatie.