Vernietigend betoog van Derksen: ‘Waarom speelt die man betaald voetbal?’

Willem II stapte zondagavond met een 3-0 nederlaag van het veld op bezoek bij PSV. Johan Derksen is in het programma Veronica Inside naar aanleiding van het duel in het Philips Stadion hard voor Jordens Peters. De analist is vooral kritisch op de rol van de 33-jarige centrumverdediger bij het tweede doelpunt van PSV, dat aangetekend werd door Mario Götze op aangeven van Denzel Dumfries.

“Waar ik me het meest aan geërgerd heb... Ik zit me al jaren te ergeren aan Jordens Peters. Dan denk ik: waarom speelt die man betaald voetbal? Die heb ik nog nooit iets zien doen waar Willem II wat aan had”, zo begint Derksen. “Maar Johan, hij speelt niet voor niks. Het is niet dat hij contributie moet betalen”, reageert presentator Wilfred Genee.

Het moment waarop Derksen doelt bij de 2-0 van PSV tegen Willem II.

“Nou, hij speelt wel voor niks”, zo gaat Derksen verder. “Kijk, Köhn is op de achterlijn met Dumfries in duel. Dat is een belachelijk duel, want hij laat hem er nog langs ook. Dan komt Peters, die geeft rugdekking en doet niks. Hij moet meteen er bovenop zitten, maar laat hem de bal spelen. Dan denk ik: mijn God, dat is de man die leiding moet geven en alles neer moet zetten. Zelf doet hij alles fout. Dat is de Eredivisie!”

“Dit is een fout die je als ervaren speler niet mag maken. Dumfries wint dat duel, komt op de achterlijn erlangs en dan moet je er meteen bovenop zitten”, benadrukt Derksen. De analist wijst op de tweede treffer van PSV, die voornamelijk tot stand kwam dankzij Dumfries. Hij troefde op de achterlijn Derrick Köhn af, waarna Peters wachtte met instappen. Dumfries had mede daardoor de tijd en ruimte om Götze te bedienen en hij dribbelde binnen het strafschopgebied een stukje naar binnen, om daarna in de verre hoek raak te schieten.

“Waarom zou je niet helpen als je ziet dat die twee zo aan het klootzakken zijn? Hij is toeschouwer”, zegt Van der Gijp na het zien van de beelden. Wim Kieft vond het ‘lachwekkend’ hoe Willem II tegen PSV speelde. Naast Götze kwamen Philipp Max en Donyell Malen tot scoren voor de Eindhovenaren. “Een beetje aanvallend spelen, lekker open. Het Ajax van het zuiden noemen ze Willem II. Dit was zelfmoord tegen zo’n ploeg, toch?”